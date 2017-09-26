YÖK Başkanı Saraç, yeni üniversite giriş sistemini açıkladı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, üniversite giriş sistemiyle ilgili, Şu an uygulanmakta olan giriş sistemi iki aşamalı olarak gerçekleştirilmekte. Sınavların ilki mart, diğeri haziran ayında ve toplam 5 gün sürmektedir. Neredeyse 4 aya yayılan bu durum lise eğitimini olumsuz etkilemektedir. Yeni düzenleme ile sınavı bir hafta sonunda başlayıp bitirmeyi planlamaktayız." ifadelerini kullandı.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni"nde konuştu.
Saraç, üniversite giriş sistemiyle ilgili şunları söyledi:
"Önemli bir değişiklik ise puan türlerinde gerçekleşecek. 18 puan türünde de azaltmaya gidiyoruz. Bunlar çok az sayıda adayın girdiği dil puanı dışında temel olarak sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türleri olacak. Fakat her bir puan türünde temel Türkçe ve temel matematiğin katkısı bulunacak. Yeni sistemde önemli bir değişiklik de Türkçe ve matematik bu sınavın merkezinde olacak."
YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, üniversite giriş sistemiyle ilgili, "Yeni düzenleme ile sınavı bir hafta sonunda başlayıp bitirmeyi planlamaktayız." dedi
Güneydoğu Asya'da hızla yayılan "süper sıtma" küresel tehdit olarak nitelendirildi
Bilim adamları, 24 maymuna, üç benzerinin bir araya getirilmesiyle geliştirilen çok güçlü yeni antikoru enjekte etti. Daha sonra HIV virüsü zerk edilen hayvanların hiçbirinde AIDS hastalığına rastlanmadı.
YÖK Başkanı Saraç, üniversiteye girişte sınavsız bir modelin söz konusu olmadığını, merkezi sınavın bu yıl yine gerçekleştirileceğini belirterek "Giriş sistemini daha yalınlaştıran, daha sade bir sınav sistemine yönelik bir hazırlığımız var." dedi.
NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi ile Dmitry Mendeleev Rusya Kimya Teknolojileri Üniversitesi arasında ''Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşması'' imzalanacak
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, liselere geçişte yeni modelle ilgili, "Bir ay içinde Bakanlar Kurulu'na sunarız. Onlar 'tamamdır' dedikten sonra hemen açıklarız." dedi.
2017-2018 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla 17 milyonun üzerinde öğrenci ders başı yaptı
Ankara Valiliği, ikili eğitim yapan okullarda derslerin en erken 07.50'de, tam gün eğitim yapan okullarda ise 08.30'da başlayacağını duyurdu
Milli Eğitim Bakanlığınca, 2017-2018 eğitim öğretim yılında özel okullarda öğrenim gören ve görecek öğrencilerden ilk defa eğitim ve öğretim desteği kapsamına alınacakların özel okullara yerleştirme sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı 2017-2018 eğitim-öğretim yılında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 600 çeşit olmak üzere, toplamda 190 milyon ücretsiz ders kitabı dağıtacak.
Yaz tatilinin ardından 17 milyonun üzerinde öğrenci, yeni eğitim-öğretim yılına 18 Eylül Pazartesi günü çalacak ilk ders ziliyle başlayacak. Yeni eğitim-öğretim maratonu, 8 Haziran 2018 Cuma sona erecek.
ÖSYM tarafından üniversitelere ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Kayıt hakkı kazanan adaylar, sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.
Üstün yetenekli ve üstün zekalı çocuklara farklılaştırılmış eğitim sunan İstanbul Aydın Çocuk Üniversitesi, bu yıl 9’uncusunu düzenleyeceği kış okuluna 30 Eylül’de başlıyor
Yeni eğitim-öğretim döneminde okul öncesi, birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıf öğrencisi olacaklar için okula uyum haftası başladı.
Sağlık Bakanı Demircan, sağlıkta çok başlılığı ortaya çıkardığı problemler nedeniyle kaldıracaklarına işaret ederek, "Sağlıkta önemli bir problemimiz oluşmuştu. O çok başlılık. Onu ortadan kaldıracak kanun hükmünde kararnamemiz yayınlandı." dedi.
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2016-YDUS) sonuçları açıklandı