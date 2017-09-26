12:27, 26 Eylül 2017 Salı

Agung Yanardağı faaliyete geçti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bali Adası'nda faaliyete geçen Agung Yanardağı çevresindeki 75 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği bildirildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB) yapılan açıklamada, yaklaşık bir haftadır alarm düzeyinin en üst seviyede olduğu yanardağın faaliyete geçtiği kaydedildi.

Dağ çevresinde şimdiye kadar 75 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtilen açıklamada, tahliye çalışmalarının hızla devam ettiği, olası patlamaya karşı gerekli tüm tedbirlerin alınması çabalarının sürdüğü ifade edildi.

Patlama riskinin yüksek olduğu bölgede birçok turist Bali Adası'ndaki tatillerini yarıda kesmek zorunda kaldı. Bali seferi yapan uçakların geri dönme ihtimaline karşı ekstra yakıt aldıkları aktarıldı.

Bölgeye şu ana kadar 14 ton ilk yardım malzemesi gönderilirken, tahliye edilen kişilerin spor salonları ve çadırlarda kaldığı bildirildi.

Yetkililer, daha önce yapılan uyarılarda bölge halkının ve turistlerin yanardağdan en az 12 kilometre uzakta durmasını istemiş, turistik gezi ve kamp yapılması yasaklanmıştı.

Ülkenin en çok turist alan bölgesi Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı en son 1963'te patlamış, patlamada yaklaşık bin 100 kişi hayatını kaybetmişti.