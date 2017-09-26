Agung Yanardağı faaliyete geçti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Bali Adası'nda faaliyete geçen Agung Yanardağı çevresindeki 75 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği bildirildi.
Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB) yapılan açıklamada, yaklaşık bir haftadır alarm düzeyinin en üst seviyede olduğu yanardağın faaliyete geçtiği kaydedildi.
Dağ çevresinde şimdiye kadar 75 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtilen açıklamada, tahliye çalışmalarının hızla devam ettiği, olası patlamaya karşı gerekli tüm tedbirlerin alınması çabalarının sürdüğü ifade edildi.
Patlama riskinin yüksek olduğu bölgede birçok turist Bali Adası'ndaki tatillerini yarıda kesmek zorunda kaldı. Bali seferi yapan uçakların geri dönme ihtimaline karşı ekstra yakıt aldıkları aktarıldı.
Bölgeye şu ana kadar 14 ton ilk yardım malzemesi gönderilirken, tahliye edilen kişilerin spor salonları ve çadırlarda kaldığı bildirildi.
Yetkililer, daha önce yapılan uyarılarda bölge halkının ve turistlerin yanardağdan en az 12 kilometre uzakta durmasını istemiş, turistik gezi ve kamp yapılması yasaklanmıştı.
Ülkenin en çok turist alan bölgesi Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı en son 1963'te patlamış, patlamada yaklaşık bin 100 kişi hayatını kaybetmişti.
BM uzmanları, Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen "tüm şiddet, insan hakları ihlalleri ve zulmün" durdurulmasını istedi
Agung Yanardağı çevresindeki 75 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi
PKK/PYD, Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği yerlerde yaşayan Arap gençleri zorla safına katıp DEAŞ'a karşı savaştırıyor. Cepheye gitmeyi reddedenleri ise ya tutukluyor ya da infaz ediyor.
Hindistan İslami Şurası Yüksek Konseyi Üyesi Sıddıki, "Haydarabad, aslında Türk kültürünün olduğu bir yer. Tarihsel bağ ve ilişkinin neticesi olsa gerek buradaki gayrimüslimler, Müslümanlar için 'Türk' veya 'Türkiye'den gelen' anlamında 'Türkoli' kavramını kullanıyor" dedi
Almanya’da seçimlerin ardından 'renklerinden dolayı' Alman kamuoyunda "Jamaika" koalisyonu olarak adlandırılan bir üçlü koalisyon hükumetinin kurulma ihtimali yüksek görülüyor
Manus Adası'ndaki gözaltı merkezinden ilk sığınmacı kafilesi ABD'ye gönderildi
Irak Başbakanı İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki referandumu yapan yetkililere karşı gereken tedbirleri artıracaklarını açıkladı
Kazakistan Enformasyon ve Haberleşme Bakanı Dauren Abayev, köylerde yaşayan 2 milyondan fazla kişiye 2020 yılına kadar hızlı internet erişimi sağlanacağını belirtti.
Dünyanın en büyük ikinci elması olarak bilinen "Lesedi La Rona (Işığımız)" 53 milyon dolara alıcı buldu
İngiltere'de camiye giderken bıçaklı saldırıya uğrayan Nasser Kurdy, saldırganı affetti. Kurdy "Ona karşı kötü bir his beslemiyorum. Ailem de onu affetti" ifadelerini kullandı.
Kuzey Irak'ın en eski medeniyetlerinden biri olan Asuriler, Kürtlerin kuracağı bir devletin altında yaşamak istemiyorlar
Rus dili Ermenistan'da yabancı bir dil statüsüne sahip olacak
Avustralya’nın Queensland eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi öldü
BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Mladenov, İsrail'in yasa dışı işgal faaliyetlerinin "yıl boyunca yüksek oranda devam ettiğini" söyledi
Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza, "Seyahat kısıtlaması Venezuela'da rejimi değiştirmeye yönelik bir strateji" dedi.