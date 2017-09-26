12:21, 26 Eylül 2017 Salı

PKK/PYD'den 'savaş ya da öl' tehdidi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

PKK/PYD, Suriye'de işgal ettiği bölgelerdeki Arap gençleri, Rakka'da DEAŞ'a karşı zorla savaştırıyor. Cepheye gitmeyi reddeden gençleri ölümle tehdit eden PKK/PYD'nin, savaştan çekilen gençleri ise tutukladığı ya da infaz ettiği bildirildi.

Rakka'nın kuzeyindeki Resülayn beldesi kırsalından isminin açıklanmasını ve görüntü alınmasını istemeyen 25 yaşındaki bir görgü tanığı, yaptığı açıklamada, PKK/PYD'nin öncülük ettiği SDG saflarına zorla katıldığını söyledi.

Tanık, PKK/PYD'nin, saflarına zorla kattığı Arap gençleri, Rakka'daki şiddetli çatışmalarda ön saflara sürdüğünü anlattı.

Örgütün gençleri cepheye gitmeme ya da çekilmeleri halinde öldürmekle tehdit ettiğini dile getiren tanık, şunları aktardı:

"15 günlük kısa bir eğitimden sonra Arap gençler cepheye gönderiliyor. Gençlerden birçoğu DEAŞ tarafından ya da geri çekildikleri için PKK/PYD tarafından öldürülüyor."

Tanık, 500'den fazla gencin PKK/PYD'den kaçarak köylerine sığındığını ancak örgütün baskın yaparak gençleri yeniden alıkoyduğunu bildirdi.

Yaklaşık 2 hafta önce gerçekleşen bir olayı anlatan tanık, PKK/PYD'nin 20 genci Rakka'da Yeni Hastane adlı bölgeye gönderdiğini, çatışmalarda 10 gencin öldüğünü ifade etti.

Sağ kalanların PKK/PYD'den destek istediğini ancak örgütün bunu reddettiğini belirten görgü tanığı, "(Arap gençler) Çekilme kararı aldıklarında PYD ateş açtı ve yarısını öldürdü. 5'ini de cezaevine attı." dedi.

KANDİL'DEN GELEN PKK/PYD'Lİ CEPHEYE SÜRDÜ

PKK/PYD'nin Telabyad'dan zorla silah altına aldığı 22 yaşındaki bir diğer Arap genç, yaklaşık 1 ay önce örgütün 10 genci Kandil'den gelen bir teröristin liderliğinde Rakka'nın Sanayi Bölgesi'ne gönderdiğini dile getirdi.

Telabyadlı tanık, "Gençler DEAŞ tarafından öldürüldü. (Başlarındaki) Kandilli terörist, PYD-DEAŞ arasındaki anlaşmayla iade edildi." diye konuştu.

6 Haziran'da başlayan ABD destekli PKK/PYD'nin Rakka operasyonunda, kentin yüzde 80'inden fazlası örgütün eline geçti.