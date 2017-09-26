Araştırma üniversitelerinin isimleri açıklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Türkiye'nin bu yılki araştırma üniversiteleri belirlendi. Listeyi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı.
Akademik yıl açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Araştırma üniversitesi olarak tespit edilen 10 üniversitemizi alfabetik sıraya göre açıklamak istiyorum; Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY'deki tartışmalı referanduma ilişkin "Biz son ana kadar Barzani'nin böyle yanlışa düşeceğine ihtimal vermiyorduk, yanılmışız. İlişkilerimizin tarihteki en iyi olduğu bir dönemde alınan bu karar, ülkemize ihanettir" dedi.
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Türkiye'nin 2017 yılı araştırma üniversiteleri listesi açıklandı. Liste Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Listede İstanbul, Ankara, Boğaziçi ve ODTÜ gibi okullar var.
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bölge ülkeleri ve uluslararası toplumun tüm uyarılarına kulak tıkayan Barzani’nin bağımsızlığa giden ilk adım olarak gördüğü sözde referandum, bölge için çok karanlık bir dönemin habercisidir. Barzani, çocukluk hayalinin nasıl kabusa dönüşeceğini yaşayarak görecektir." dedi