12:30, 26 Eylül 2017 Salı

Araştırma üniversitelerinin isimleri açıklandı





Türkiye'nin 2017 yılı araştırma üniversiteleri listesi açıklandı. Liste Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Listede İstanbul, Ankara, Boğaziçi ve ODTÜ gibi okullar var.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türkiye'nin bu yılki araştırma üniversiteleri belirlendi. Listeyi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Akademik yıl açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Araştırma üniversitesi olarak tespit edilen 10 üniversitemizi alfabetik sıraya göre açıklamak istiyorum; Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi." dedi.

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