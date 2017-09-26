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17:01, 26 Eylül 2017 Salı
Kıbrıs
13:34, 26 Eylül 2017 Salı

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KKTC'ye Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kurulacak
KKTC'ye Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kurulacak

KKTC'de Kurulacak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Sınır Kapılarında Yapılacak Güvenlik Arttırıcı Çalışmalara İlişkin İşbirliği Protokol imzalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında KKTC'de Kurulacak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Sınır Kapılarında Yapılacak Güvenlik Arttırıcı Çalışmalara İlişkin İşbirliği Protokolü", İçişleri Bakanlığında düzenlenen törenle imzalandı.

Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve KKTC İçişleri Bakanı Kutlu Evren katıldı.



İlgili Konular KKTC Kent Güvenlik Yönetim Sistemi
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