KKTC'ye Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kurulacak

Rusya'dan Facebook'a tehdit

Facebook, Rusya’nın ABD seçimlerine müdahalesine ilişkin soruşturmada kullanılması amacıyla, Rusya’nın son iki yıl içerisinde satın aldığı 3 bin reklamın ABD Kongresi ile paylaşılacağını açıklamıştı. Buna karşılık Rusya'dan da "Eğer kişisel verilere ilişkin yasal yükümlülüklerini yerine getirmezse Facebook da engellenebilir." şeklinde Facebook'a tehdit geldi