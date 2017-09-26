Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
17:01, 26 Eylül 2017 Salı
Dış Politika
13:47, 26 Eylül 2017 Salı

  • Paylaş
KKTC'nin tarım toprakları da suya kavuşacak
KKTC'nin tarım toprakları da suya kavuşacak

KKTC'nin Güzelyurt ve Meserya Ovalarını suya kavuşturacak "KKTC Su Temin Projesi" sözleşmesi imzalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

KKTC'nin Güzelyurt ve Meserya Ovalarını suya kavuşturacak "KKTC Su Temin Projesi" sözleşmesinin imzalandığı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün üstlendiği proje ile ada topraklarını suya kavuşturacak bir tünel inşa edilecek. Ada çiftçisine dekar başına ilave 700 lira zirai gelir getirmesi beklenen proje, yer altı su kaynaklarını da beslemiş olacak.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yaptığı açıklamada, projenin KKTC'deki su sıkıntısının ortadan kaldırılması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla DSİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlandığını anımsattı.

Eroğlu, bunun için Anamur Dragon Çayı üzerinde tesis edilen Alaköprü Barajı'ndan alınan yıllık 75 milyon metreküp suyun, Akdeniz'in 250 metre altında askıda döşenen boru hattı aracılığıyla Girne yakınlarında inşa edilen Geçitköy Barajı'na aktarıldığını ifade etti.

Geçitköy Barajı'na aktarılan suyun, ada içerisinde dağıtımı için yaklaşık 500 kilometre isale hattı inşa ettiklerini belirten Eroğlu, şöyle konuştu:

"Bu isale hatları vasıtasıyla adanın her noktasına suyu ulaştırdık ve oradaki vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. Bugün itibarıyla ada, yeteri kadar suyu memba kalitesinde kullanabiliyor. Şimdi ise suya hasret toprakları su ile buluşturmak için ilk adımı attık. Bu çerçevede Türkiye'den gelen suyu Güzelyurt ve Meserya Ovalarına iletecek tünelin sözleşmesi imzalandı."

TÜNELİN YATIRIM BEDELİ 101 MİLYON LİRA

Bakan Eroğlu, sözleşmenin iki gün önce imzalandığını ifade ederek, "KKTC'deki sulama projelerini tamamladık. Bu çerçevede imzalanan sözleşme ile Güzelyurt ve Meserya Ovalarına suyu iletmek için 101 milyon lira yatırım bedeli 5,7 kilometrelik tünel inşa edeceğiz." dedi.

İlk etapta Güzelyurt'ta bulunan 75 bin dekarlık ovanın sulanmasının planlandığını anlatan Bakan Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sulama projesinin bütün üniteleriyle tamamlanarak hayata geçmesi ile oradaki çiftçilerimiz dekar başına yaklaşık ilave 700 lira zirai gelir elde edecek. İç çapı 4 metre olacak bu tünel ve diğer sulama projeleri KKTC için son derece önemli. Sulama ile aynı zamanda yer altı su kaynakları da beslenmiş olacak."

KKTC'de yaşayan vatandaşlar için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirten Eroğlu, Türkiye'nin her daim KKTC'nin yanında olacağını vurguladı.



İlgili Konular KKTC su temin projesi KKTC
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Dış Politika Haberleri
Metro ve Marmaray seferleri 01 00'e kadar uzatıldı
Metro ve Marmaray seferleri 01.00'e kadar uzatıldı

Bu akşam oynanacak Beşiktaş - Leipzig Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle tüm raylı sistem hatları ve Marmaray seferleri 01.00'e kadar uzatıldı.
Üniversite sınavında YGS ve LYS ayrımı kalkıyor
Üniversite sınavında YGS ve LYS ayrımı kalkıyor

Üniversite sınav sistemi değişiyor. Sınavda YGS ve LYS ayrımı kalkıyor. Yükseköğretim programlarına sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanları ile girilecek.
Yargıtay'dan emsal ByLock kararı
Yargıtay'dan emsal ByLock kararı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, FETÖ/PDY konusunda emsal olacak bir karara imza attı ve Bylock kullanımının örgüt üyeliğinden sayılmasına karar verdi.
Tarihi Mısır Çarşısı'nda aşure ikramı
Tarihi Mısır Çarşısı'nda aşure ikramı

Çarşıda dev kazanlarda pişirilen yaklaşık bir ton aşure vatandaşlara dağıtıldı
KKTC'nin tarım toprakları da suya kavuşacak
KKTC'nin tarım toprakları da suya kavuşacak

KKTC'nin Güzelyurt ve Meserya Ovalarını suya kavuşturacak "KKTC Su Temin Projesi" sözleşmesi imzalandı
Habur quot Şimdilik quot açık
Habur "Şimdilik" açık

Bakan Tüfenkci, Habur Sınır Kapısı'nın şu anda açık olduğunu, ileriki zamanda kapatılmasının gündemde olduğunu belirtti
ALES başvuruları başladı
ALES başvuruları başladı

ALES başvuruları 4 Ekim'e kadar yapılabilecek.
Erdoğan Bu karar açıkçası ülkemize ihanettir
Erdoğan: Bu karar açıkçası ülkemize ihanettir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY'deki tartışmalı referanduma ilişkin "Biz son ana kadar Barzani'nin böyle yanlışa düşeceğine ihtimal vermiyorduk, yanılmışız. İlişkilerimizin tarihteki en iyi olduğu bir dönemde alınan bu karar, ülkemize ihanettir" dedi.
Açıköğretimde kayıt yenileme başladı
Açıköğretimde kayıt yenileme başladı

Anadolu Üniversitesinin (AÜ) Açıköğretim ile İktisat ve İşletme Fakültelerine 2017-2018 öğretim yılı güz dönemi kayıt yenileme işlemleri başladı
Araştırma üniversitelerinin isimleri açıklandı
Araştırma üniversitelerinin isimleri açıklandı

Türkiye'nin 2017 yılı araştırma üniversiteleri listesi açıklandı. Liste Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Listede İstanbul, Ankara, Boğaziçi ve ODTÜ gibi okullar var.
Diyanet Belçika da din adamı yetiştirecek
Diyanet Belçika’da din adamı yetiştirecek

Belçika Diyanet Vakfı Genel Müdürü Beyazgül, "Bugün Belçika’da 'din adamı eğitim seminerleri' adı altında özel bir Yüksek İslam Enstitüsü kurulması noktasında adımlar atmaya karar verdik" dedi
İstanbul'da bazı bölgeler 'riskli alan' ilan edildi
İstanbul'da bazı bölgeler 'riskli alan' ilan edildi

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesindeki bazı bölgeler riskli alan olarak belirlendi.
Adana'da 2 bin 500 polisle uyuşturucu operasyonu
Adana'da 2 bin 500 polisle uyuşturucu operasyonu

Adana'da 2 bin 500 polisin katılımıyla şafak vaktinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 170 şüpheli gözaltına alındı
Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama
Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama

Karaciğer yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alınan olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun tedavisi devam ediyor
TSK Sınırdaki tatbikatın üçüncü safhası Irak güçleriyle yapılacak
TSK: Sınırdaki tatbikatın üçüncü safhası, Irak güçleriyle yapılacak

TSK tarafından Silopi/Habur bölgesinde icra edilmekte olan tatbikatın üçüncü safhasının 26 Eylül'de Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin de katılımıyla yapılacağı bildirildi
Özel araçlara kış lastiği zorunlu mu ' sorusuna Bakanlık'tan cevap
'Özel araçlara kış lastiği zorunlu mu?' sorusuna Bakanlık'tan cevap

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, hususi tescilli taşıtların kış lastiği takma zorunluğu olmadığını hatırlatıldı

Haberler

KKTC'ye Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kurulacak
KKTC'ye Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kurulacak

Akıncı'dan BM'ye "KKTC'ye izolasyonları kaldırın" talebi
Akıncı'dan BM'ye quot KKTC'ye izolasyonları kaldırın quot talebi

Akıncı: Herhangi yeni bir girişim beklemiyoruz
Akıncı Herhangi yeni bir girişim beklemiyoruz

Akıncı: Rumların karar vermesinin zamanı çoktan geldi de geçti
Akıncı Rumların karar vermesinin zamanı çoktan geldi de geçti

KKTC’de 164 askerde zehirlenme şüphesi
KKTC de 164 askerde zehirlenme şüphesi

Akıncı: FETÖ ile ilgili gereğinin yapılması KKTC'nin görevidir
Akıncı FETÖ ile ilgili gereğinin yapılması KKTC'nin görevidir

KKTC'de FETÖ operasyonu
KKTC'de FETÖ operasyonu

KKTC'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
KKTC'de FETÖ operasyonu 2 gözaltı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 