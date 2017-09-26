KKTC'nin tarım toprakları da suya kavuşacak

KKTC'nin Güzelyurt ve Meserya Ovalarını suya kavuşturacak "KKTC Su Temin Projesi" sözleşmesinin imzalandığı bildirildi.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün üstlendiği proje ile ada topraklarını suya kavuşturacak bir tünel inşa edilecek. Ada çiftçisine dekar başına ilave 700 lira zirai gelir getirmesi beklenen proje, yer altı su kaynaklarını da beslemiş olacak.
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yaptığı açıklamada, projenin KKTC'deki su sıkıntısının ortadan kaldırılması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla DSİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlandığını anımsattı.
Eroğlu, bunun için Anamur Dragon Çayı üzerinde tesis edilen Alaköprü Barajı'ndan alınan yıllık 75 milyon metreküp suyun, Akdeniz'in 250 metre altında askıda döşenen boru hattı aracılığıyla Girne yakınlarında inşa edilen Geçitköy Barajı'na aktarıldığını ifade etti.
Geçitköy Barajı'na aktarılan suyun, ada içerisinde dağıtımı için yaklaşık 500 kilometre isale hattı inşa ettiklerini belirten Eroğlu, şöyle konuştu:
"Bu isale hatları vasıtasıyla adanın her noktasına suyu ulaştırdık ve oradaki vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. Bugün itibarıyla ada, yeteri kadar suyu memba kalitesinde kullanabiliyor. Şimdi ise suya hasret toprakları su ile buluşturmak için ilk adımı attık. Bu çerçevede Türkiye'den gelen suyu Güzelyurt ve Meserya Ovalarına iletecek tünelin sözleşmesi imzalandı."
Bakan Eroğlu, sözleşmenin iki gün önce imzalandığını ifade ederek, "KKTC'deki sulama projelerini tamamladık. Bu çerçevede imzalanan sözleşme ile Güzelyurt ve Meserya Ovalarına suyu iletmek için 101 milyon lira yatırım bedeli 5,7 kilometrelik tünel inşa edeceğiz." dedi.
İlk etapta Güzelyurt'ta bulunan 75 bin dekarlık ovanın sulanmasının planlandığını anlatan Bakan Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sulama projesinin bütün üniteleriyle tamamlanarak hayata geçmesi ile oradaki çiftçilerimiz dekar başına yaklaşık ilave 700 lira zirai gelir elde edecek. İç çapı 4 metre olacak bu tünel ve diğer sulama projeleri KKTC için son derece önemli. Sulama ile aynı zamanda yer altı su kaynakları da beslenmiş olacak."
KKTC'de yaşayan vatandaşlar için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirten Eroğlu, Türkiye'nin her daim KKTC'nin yanında olacağını vurguladı.
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KKTC'nin Güzelyurt ve Meserya Ovalarını suya kavuşturacak "KKTC Su Temin Projesi" sözleşmesi imzalandı
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