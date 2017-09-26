13:57, 26 Eylül 2017 Salı

Navaz Şerif'in ilk duruşması yapıldı





Görevden uzaklaştırılan eski Pakistan Başbakanı Şerif hakkında yolsuzluk iddialarıyla açılan davanın ilk duruşması yapıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Pakistan'da temmuz ayında görevinden uzaklaştırılan eski Başbakan Navaz Şerif hakkında açılan yolsuzluk davasının ilk duruşması yapıldı. Anayasa Mahkemesince “bazı gelirlerini bildirmediği” gerekçesiyle 28 Temmuz’da görevden uzaklaştırılan Şerif, Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosuna bağlı mahkemedeki ilk duruşmada hakim karşısında ifade verdi. Duruşmanın yapıldığı binanın dışında Şerif yanlıları destek sloganları attı. İfadesinin ardından Şerif binadan ayrıldı. Mahkemenin, eski başbakan hakkındaki kararını 2 Ekim’de vermesi bekleniyor. Mahkeme, Şerif'in çocukları ve Maliye Bakanı İshak Dar'ı da duruşmaya çağırmıştı. Hasta eşini ziyaret için yaklaşık bir aydır Londra’da bulunan Şerif, başkent İslamabad’a dün gelmiş ve parti kurmaylarıyla istişare toplantısı yapmıştı. Pakistan Anayasa Mahkemesi, 28 Temmuz'da, aile üyelerinden bazılarının Panama belgeleriyle ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına karıştığı gerekçesiyle, Navaz Şerif'in başbakanlık görevinden uzaklaştırılmasına karar vermişti. Mahkeme, "Pakistan Başbakanının parlamento ve mahkemeye karşı dürüst davranmadığını" belirterek, artık "başbakanlık koltuğuna layık olmadığını" bildirdiği Şerif'i ömür boyu siyasetten men etmişti. Anayasa Mahkemesi ayrıca Şerif'in bazı aile üyeleri hakkındaki yolsuzluk iddialarını soruşturmak üzere kurulan Ortak Soruşturma Komisyonu (JIT) tarafından toplanan tüm materyalin, 6 hafta içinde yolsuzluk mahkemesine gönderilmesine karar vermişti. Belgelerin ulaşmasının ardından yolsuzluk mahkemesi, belgeler ışığında Şerif, ailesi ve Maliye Bakanı Dar hakkındaki davaları görmeye başlamıştı. Pakistan'da Şerif'ten boşalan başbakanlık koltuğuna iktidar partisinin adayı Şahid Hakan Abbasi seçilmişti.

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