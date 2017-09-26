Macaristan ve Ukrayna arasındaki

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin, Ukrayna'nın Avrupa entegrasyon sürecinde ilerlemesini sağlayacak tüm adımlarını veto edeceğini açıkladı.
Szijjarto, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun, Ukrayna'daki Macarların anadillerinde eğitim görmelerini engelleyen yasal düzenlemeyi onaylamasına tepki gösterdi. Szijjarto, ''Ukrayna Devlet Başkanının eğitim kanunu imzalaması utanç verici ve aşağılayıcı.'' ifadelerini kullandı.
Ukrayna'nın eğitim kanununda yaptığı değişikliğin ülkedeki Macar azınlığın haklarını ağır şekilde ihlal ettiğini savunan Szijjarto, ''Macaristan, Avrupa Birliği'nde (AB) Ukrayna'nın Doğu Ortaklık Programı kapsamında Avrupa entegrasyon sürecinde ilerlemesini sağlayacak tüm adımları bloke ve veto edecek. Bu adımların tümünün Ukrayna'ya acı vereceği garanti edebiliriz.'' diye konuştu.
Szijjarto, Ukrayna'nın söz konuda adımla Avrupa'dan uzaklaştığını belirterek, ''Petro Poroşenko bugüne kadar Avrupalı Ukrayna hakkında konuştu ama bugünden itibaren bunu unutabilirler çünkü Macaristan tüm forumlarda, AB başta olmak üzere tüm uluslararası kuruluşlarda Ukrayna'nın çıkarına olacak tüm başvuruları bloke edecektir.'' değerlendirmesinde bulundu.
Szijjarto ayrıca, ülkesinin, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin (BMİHK) devam eden oturumlarında AB'nin Ukrayna'yı gerektiği gibi kararlı bir şekilde kınamadığı takdirde AB'nin duruşunu da veto edeceğini söyledi.
Bakan Szijjarto, daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın eğitim kanununda yaptığı değişikliğe karşı ülkesinin Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan ile ortak hareket edeceğini belirterek, "Ukrayna, eğitim kanununda yaptığı düzenlemeyle Macaristan'ı sırtından bıçakladı.'' ifadesini kullanmıştı.
Ukrayna'da eğitim kanununda yapılan değişikliğe göre ülkedeki Macarlar, ortaöğretim ve üniversitelerde ana dillerinde eğitim göremeyecek.
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Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, "Macaristan, Avrupa Birliği'nde (AB) Ukrayna'nın Doğu Ortaklık Programı kapsamında Avrupa entegrasyon sürecinde ilerlemesini sağlayacak tüm adımları bloke ve veto edecek. Bu adımların tümünün Ukrayna'ya acı vereceği garanti edebiliriz" dedi
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