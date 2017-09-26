14:20, 26 Eylül 2017 Salı

BMGK, Arakan'ı bu kez açık oturumda görüşecek





Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik devam eden şiddet olaylarını bu kez açık oturumda görüşeceği bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet olaylarını kapalı oturumlarda görüştüğü için eleştirilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 28 Eylül'de açık oturum düzenleyecek. İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft'ın Myanmar'daki şiddet olaylarını ve Arakanlı Müslümanların durumunu görüşmek üzere BMGK'dan tekrar toplanmasını talep ettiklerini açıklamasının ardından konsey üyesi 6 ülkenin daha talebiyle toplantı kararı alındı. BMGK, Arakan'daki şiddet olaylarını bu kez açık oturumda görüşecek. Toplantıda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de BMGK üyesi ülkeleri Arakan'daki durum hakkında bilgilendirecek. Konsey, daha önce de Arakan gündemiyle iki kez toplanmış ancak kapalı kapılar arkasında gerçekleşen oturumlar uluslararası sivil toplum kuruluşlarının tepkisine neden olmuştu.

İlgili Konular BMGK arakan

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.