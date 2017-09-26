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17:02, 26 Eylül 2017 Salı
Kültür Sanat
14:22, 26 Eylül 2017 Salı

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Suriyeli âlim Dr. Muhammed Fevzi Feyzullah Halebi vefat etti
Suriyeli âlim Dr. Muhammed Fevzi Feyzullah Halebi vefat etti

Suriye savaşından sonra Türkiye'ye hicret eden âlim Dr. Muhammed Fevzi Feyzullah Halebi Isparta'da vefat etti.

Dünya Bülteni/Kültür Servisi

Suriye savaşından sonra Türkiye'ye hicret eden âlim Dr. Muhammed Fevzi Feyzullah Halebi Isparta'da vefat etti.

Hoca efendi birçok ilimde söz sahibi kabul ediliyordu ve özellikle usul dalında ve fıkıh konularında çeşitli eserleri vardı

Dünyabülteni ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ilim camiamıza başsağlığı dileriz.

alimin ölümü



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