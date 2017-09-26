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17:02, 26 Eylül 2017 Salı
Kültür Sanat
Güncelleme: 15:30, 26 Eylül 2017 Salı

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Haksöz Dergisi İdlib meselesini kapağa taşıdı
Haksöz Dergisi İdlib meselesini kapağa taşıdı

Haksöz Dergisi, Eylül-Ekim 2017 tarihli 318-319. sayısında İdlib meselesini derinlemesine inceledi

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Bu ay, iki sayı birleşik olarak 120 sayfa çıkan Haksöz dergisiSuriye’de Çözüm Yanlış Adreste Aranmasın!” manşetiyle İdlib mutabakatını değerlendiriyor. Dergide bunun yanı sıra Arakan meselesi, FETÖ’nün batıl itikadı, sağ-muhafazakâr camiada Atatürkçüleşme temayülü, Kürt Devleti referandumu ve daha birçok konu ele alınıyor. Ayrıca Avrupa solunun Suriye meselesine bakışı hakkında mini bir dosyaya yer veriliyor.

Gündem’de İdlib mutabakatının riskleri ve Suriye direnişi açısından sakıncaları irdeleniyor.

Musa Üzer, konuya bağlı olarak Türkiye’nin yaklaşımını eleştiriyor. Muhafazakâr camiaya seslenen medyanın ve yazarların milliyetçi reflekslerle konuya yaklaşımını sorguluyor.

Rıdvan Kaya, iktidar çevrelerinde ve İslami camiaya hitap eden yayın organlarında Atatürkçülük ve Türklük vurgularının sıklıkla yer alması sorunsalını ‘kimlik’ merkezli olarak analiz ediyor.

Hamza Türkmen, Diyanet tarafından hazırlanan FETÖ Raporu üzerinden batıl itikadın nasıl batıl siyasete sebebiyet verdiğini ortaya koyuyor ve FETÖ haricinde örneklere de dikkat çekiyor.

M. Hasip Yokuş, Kürt devleti referandumunu ele aldığı yazısında bu referanduma yönelik tepkilerin ahlaki boyutunu irdeliyor ve olası gelişmeleri yorumluyor.

Haşim Ay, Arakan meselesini masaya yatırıyor. Oldukça hacimli yazısında hem tarihî veriler hem de aktüel durum hakkında analizlere yer veriliyor. Mahmut Toptaş da Rohingya Müslümanlarının son durumu hakkında özet bir raporla konuya katkıda bulunuyor.

Suriye halkının 7 yıldır süren mücadelesine yönelik Avrupa solunun yaklaşımını bir dosya başlığı altında okuyabilirsiniz. Ramah Kudaimi, Dick Gregory ve Isaac Paul Miller solun çelişkilerini gözler önüne seriyorlar.

Diğer çeviri yazılarda Zahir Al Shimale, bebeğini Suriye zindanlarında büyüten Suriyeli bir annenin hikâyesini Rania Al Malky ise Mısır’daki Rabia katliamının içyüzünü anlatıyorlar.

Şefik Sevim’in, “hilm” ve “cehl” kavramları bağlamında Müslümanların ilm-i halini; Murat Kayacan’ın, Kur’an’da “Allah her şeye güç yetirendir” ifadesini kaleme aldığı dergide Mustafa Siel de tefsir yazılarına devam ediyor ve Furkan Suresi tefsiri bağlamında “tebliğ” konusunu ele alıyor. Büşra Ceyran ise iman meselesini incelediği yazısında konuyla ilgili görüşlere yer veriyor.

Ömer Faruk Karagüzel, muhafazakârlık konulu yazılarına devam ediyor. Bu sayıda Aydınlanma ve muhafazakârlıktaki din düşüncesini tahlil ediyor.

Dergide, Ekin Yayınları’ndan çıkan “İbn Arabi” kitabı hakkında yazarı Mustafa Akman ile bir röportaja da yer verilmiş.

Hatip Erdoğmuş, Kürt/Zaza Dili ve Edebiyatı bölümlerinin akıbetini değerlendiriyor.

Edebiyat, kültür-sanat sayfalarında ise bu ay Sezai Arıcıoğlu, Sümeyye Tepetam, Bünyamin Doğruer, Canan Osman Aran, Osman Sevim imzaları var.



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