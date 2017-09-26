14:49, 26 Eylül 2017 Salı

Yargıtay'dan emsal ByLock kararı





Yargıtay Ceza Genel Kurulu, FETÖ/PDY konusunda emsal olacak bir karara imza attı ve Bylock kullanımının örgüt üyeliğinden sayılmasına karar verdi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen hakimler Metin Özçelik ile Mustafa Başer'in ByLock kullanıcısı olmasını "silahlı terör örgütü üyeliği" için yeterli delil saymıştı. 10 yıl hapis cezası alan hakimlerin karara yaptıkları itiraz, Yargıtay Ceza Genel Murulu tarafından reddedildi. Kararda, ByLock'un örgütün iç haberleşme sistemi olduğunun bilirkişi raporlarınca ortaya koyulduğu vurgulandı. Örgüt talimatı ile bu ağa dahil olunması, gizli haberleşme için kullanılması sebebiyle ByLock'un FETÖ üyeliği için tek başına yeterli olduğu belirtildi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.