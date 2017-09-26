Yargıtay'dan emsal ByLock kararı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen hakimler Metin Özçelik ile Mustafa Başer'in ByLock kullanıcısı olmasını "silahlı terör örgütü üyeliği" için yeterli delil saymıştı.
10 yıl hapis cezası alan hakimlerin karara yaptıkları itiraz, Yargıtay Ceza Genel Murulu tarafından reddedildi.
Kararda, ByLock'un örgütün iç haberleşme sistemi olduğunun bilirkişi raporlarınca ortaya koyulduğu vurgulandı.
Örgüt talimatı ile bu ağa dahil olunması, gizli haberleşme için kullanılması sebebiyle ByLock'un FETÖ üyeliği için tek başına yeterli olduğu belirtildi.
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Yargıtay Ceza Genel Kurulu, FETÖ/PDY konusunda emsal olacak bir karara imza attı ve Bylock kullanımının örgüt üyeliğinden sayılmasına karar verdi.
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