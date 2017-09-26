15:45, 26 Eylül 2017 Salı

Londra metrosunda patlama





Londra Tower Hill metro istasyonunda patlama meydana geldi.​

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İngiltere’nin başkenti Londra’daki bir metroda gelen patlama sonucu, Tower Hill istasyonunun tahliye edildiği aktarıldı. Daily Mail'in aktardığına göre patlamanın ardından yangın çıkarken, etrafa asit benzeri bir koku yayıldı. Olayın ardından panik ve izdiham yaşandığı belirtildi. Görgü tanıklarına göre patlama, bir yolcunun çantasındaki bataryadan meydana geldi. Öte yandan olayın terör bağlantılı olmadığı, yolcunun şarj aletini telefona bağlamasıyla patlamanın meydana geldiği de kaydedildi. ​İngiltere Ulaştırma Polisi (BTP) Twitter'dan yaptığı açıklamada olayın ‘şüpheli' olmadığını, muhtemelen aşırı ısınan bir telefon şarjından kaynaklandığını duyurdu.

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