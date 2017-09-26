15:51, 26 Eylül 2017 Salı

Rusya'dan Facebook'a tehdit

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişimi Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) Başkanı Aleksandr Jarov, kişisel verilere ilişkin yasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde Facebook’un engellenebileceğini söyledi.

Jarov, Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’daki kanunların herkes ve her kurum için istisnasız geçerli olduğunu kaydetti.

Daha önce Rusya’da engellenen LinkedIn sitesine atıfta bulunan Jarov, “Eğer kişisel verilere ilişkin yasal yükümlülüklerini yerine getirmezse Facebook da engellenebilir.” diye konuştu.

Rusya’da 2015’te yürürlüğe giren kanuna göre, ülkedeki yabancı şirketlerin Rus vatandaşlarına ait kişisel bilgileri Rusya’daki sunucularda tutması gerekiyor.

Söz konusu kanuna uymadığı gerekçesiyle yasaklanan ilk site geçen yılın kasım ayında LinkedIn olmuştu. Facebook’un yanı sıra Google ve Microsoft gibi sitelerin de yasa kapsamında değerlendirilmesi bekleniyor.

FACEBOOK, RUSYA'NIN SATIN ALDIĞI REKLAMLARI ABD KONGRESİ İLE PAYLAŞACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg, geçen hafta Facebook’ta canlı yayınladığı bir video ile yaptığı açıklamada, Rusya’nın ABD seçimlerine müdahalesine ilişkin soruşturmada kullanılması amacıyla, Rusya’nın son iki yıl içerisinde satın aldığı 3 bin reklamın ABD Kongresi ile paylaşılacağını duyurmuştı.