16:27, 26 Eylül 2017 Salı

Metro ve Marmaray seferleri 01.00'e kadar uzatıldı





Bu akşam oynanacak Beşiktaş - Leipzig Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle tüm raylı sistem hatları ve Marmaray seferleri 01.00'e kadar uzatıldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İBB'den yapılan açıklamada 'Bugün 21:45'te Vodafone Park'ta Beşiktaş - RB Leipzig arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesi dolayısıyla Marmaray dahil tüm raylı sistem hatlarımızda seferler 01.00'e kadar uzatılmıştır. Temsilcimiz Beşiktaş'a başarılar dileriz' denildi.

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