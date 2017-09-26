16:34, 26 Eylül 2017 Salı

Kosova'da kömür kullanımına yasak





Kosova'da çevre ve temiz havanın korunması amacıyla kömür kullanımı yasaklanıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kosova Çevre ve Alan Planlaması Bakanı Albena Reshitaj, çevre ve temiz havanın korunması amacıyla kömür kullanımının yasaklanmasını karara bağladıklarını bildirdi. Bakan Reshitaj, bu önlem yanı sıra araçların kontrol tekniği ve nehir yataklarının temiz tutulması yönünde müfettişlerin daha seferber olması gereğine işaret ederken yurttaşların da daha duyarlılığı ve katılımının sağlanması için çalışmalar yapılacağını duyurdu.

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