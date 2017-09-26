17:08, 26 Eylül 2017 Salı

Çin’den dünyanın ilk "amfibik drone"u





İnsansız deniz uçağı U650'nin, kargo dağıtım ve taşımacılığı ile denizaltı tespiti için kullanılması hedefleniyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Çin'de dünyanın ilk "insansız deniz uçağı" (amfibik drone) üretildi. "China Daily” gazetesinin haberine göre, ülkenin finans şehri Şanghay merkezli UVS Intelligence System adlı şirket, ticari amaçlı imal edilen "U650 İnsansız Deniz Uçağı"nın seri üretimine başladı. İlk uçuşunu Aralık 2015’te yapan U650, İspanyalı bir şirketin ürettiği "Freedom S100" adlı hafif deniz uçağı üzerinden tasarlanarak geliştirildi. Kargo dağıtımı, ulaştırma, denizaltı tespiti gibi amaçlar için kullanılacağı belirtilen U650, 200 kilogramdan fazla yük taşıyabiliyor. Uzunluğu 5,85 metre, menzili 2 bin kilometre olan insansız deniz uçağı, saatte 180 kilometre hıza ulaşıyor. Yaklaşık 15 saat havada kalabilen U650, pist, su ve çimenlik alanlarda kalkış ve iniş yapabilme kabiliyetine sahip. UVS Intelligence System Firması Kurucusu Liu Ciendong konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yerli ve yabancı kargo firmalarının U650’yi kullanmalarını beklediklerini ifade ederek, öncelikli hedefin iç pazar olduğunu ve daha sonra ise Güneydoğu Asya ülkelerine girmeyi planladıklarını söyledi.

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