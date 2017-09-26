17:22, 26 Eylül 2017 Salı

İstanbul'da saldırı hazırlığındaki 3 terörist yakalandı





DEAŞ'a yönelik sürdürülen operasyon kapsamında saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen örgütün hücre üyesi 3 terörist yakalandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a yönelik yürüttüğü çalışmada, saldırı hazırlığındaki bir hücreyi tespit etti. Terör polisi, 12 Eylül tarihinde iki ayrı ilçede tespit edilen 3 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda sansasyonel eylem hazırlığındaki 2 Endonezyalı ve 1 Suriye uyruklu terörist yakalandı. Endonezya uyruklu E.D.P. ve M.T.M. ile Suriye uyruklu F.A.O.’nin tutuklandığı öğrenildi.

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