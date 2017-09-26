Kenya'da Seçim Komisyonu protestosu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kenya'da binlerce kişi, ağustos ayında yapılan başkanlık seçimindeki düzensizliklerden sorumlu tuttukları Seçim Komisyonu üyelerinin istifası için gösteri düzenledi.
Muhalefet partisi taraftarları, başkent Nairobi ve Kisumu eyaletlerinde sokaklara döküldü.
Göstericiler, 8 Ağustos'ta yapılan ancak daha sonra mahkeme kararıyla iptal edilen seçimdeki düzensizliklerden sorumlu tuttukları Bağımsız Seçim ve Sınırlar Komisyonu (IEBC) başkanını ve üyelerini istifaya çağırdı.
Polis, bazı yerlerde göstericilere biber gazı ile müdahale etti. Bir gösterici yaralandı.
Devlet başkanı adayı Raila Odinga, geçen hafta yaptığı açıklamada seçimlerdeki hilelerden komisyon üyelerini sorumlu tutmuş, komisyon üyeleri istifa etmedikçe ülke genelinde protesto gösterileri düzenleyeceklerini açıklamıştı.
Seçim Komisyonu Başkanı Ezra Chiloba ise istifa etmeyeceklerini, yeniden yapılacak başkanlık seçimleri için hazırlık yapmaya devam edeceklerini açıklamıştı.
Seçimde oyların yüzde 54,27'sini alan mevcut Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın yeniden seçildiği açıklanmıştı. Oyların yüzde 44,74'ünü alan Raila Odinga ise bilgisayar korsanlarının sonuçları Kenyatta lehine manipüle ettiğini savunarak, Yüksek Mahkemeye başvurmuştu. Yüksek Mahkeme, "düzensizlikler" olduğu gerekçesiyle seçimi iptal etmişti.
Kenya Bağımsız Seçim ve Sınırlar Komisyonu (IEBC), 17 Ekim'de tekrar yapılacağı açıklanan devlet başkanlığı seçiminin 26 Ekim'e ertelendiğini duyurmuştu.
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