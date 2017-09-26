Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Çin Dışişleri Bakanlığı, "Kore Yarımadası'nda çıkacak bir savaşın kazananının olmayacağı"na vurgu yaparak, ABD ve Kuzey Kore'yi barışçıl siyasi çözüme bağlı kalmaya çağırdı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında, ABD ve Kuzey Koreli yetkililerden gelen "Kore Yarımadası'nda savaş çıkabileceği" yönündeki açıklamalara ilişkin, tarafların "savaşın bir çıkış yolu olmadığını anlamasını umduklarını" söyledi.
Son zamanlarda savaş söylemini birçok kez duyduklarını belirten Lu, "ABD ve Kuzey Koreli siyasetçilerin yeterli siyasi muhakeme kabiliyetine sahip olmalarını ve silaha davranmanın yarımada sorunu ile kendi endişelerini çözecek bir seçenek olmadığını anlamalarını umuyoruz." dedi.
Sözcü Lu, "Kore Yarımadası'nda çıkacak bir savaşın kazananının olmayacağı"nın altını çizerek, tarafları barışçıl siyasi çözüme bağlı kalmaya davet etti.
Ayrıca ABD ve Kuzey Kore'yi tahrik edici söylemlerden kaçınmaya çağıran Lu Kang, savaşa yönelik tartışmaları tasvip etmediklerini de kaydetti.
Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho, New York'ta yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump, liderliğimizin fazla kalıcı olamayacağını söyleyerek en sonunda ülkemize savaş ilan etmiş oldu. ABD ülkemize savaş ilan ettiği için her türlü karşı önlemi alma hakkımız var." ifadesini kullanmıştı.
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