Eski 14 MİT personeline FETÖ soruşturmasında tutuklama

FETÖ/PDY mensubu oldukları gerekçesiyle kamu görevinden ihraç edilen 14 eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeli tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden 15'i, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Ankara Adliyesi'nde, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Alpaslan Karabay'a ifade veren şüpheliler tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Nöbetçi hakimlik, sorgulanan şüphelilerden 14'ünün tutuklanmasına, birinin de yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
MİT'te yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 87 personel memuriyetten ihraç edilmiş ve bu kişilerden 52'si hakkındaki sorgulama sonuçları ve delillerden oluşan dosyalar savcılığa gönderilerek bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.
FETÖ/PDY mensup oldukları tespit edilerek kamu görevinden ihraç edilen ve haklarında suç duyurusunda bulunulan eski MİT personelinden 45'i ve bu kişilerle ilişkileri tespit edilen 18 "kripto imama" yönelik 21 ilde operasyon başlatılmıştı.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Özener, "Marmara'da olası bir tsunami durumunda erken uyarı sistemi devreye girerek AFAD'a iletecek." dedi.
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi kırsalında PKK'ya yönelik operasyonda yaralanan askerlerden biri şehit oldu
Motorinin litre fiyatına, bu gece yarısından geçerli olmak üzere 13 kuruş zam yapıldı.
Siirt merkezli 12 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda, 'ByLock' kullandıkları tespit edilen 27 şüpheli gözaltına alındı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IKBY'nin referandumuna ilişkin, "Kişisel hırsla ve koltuğu koruma sevdasıyla Barzani, Kürtlerin geleceğini de riske atmıştır" ifadesini kullandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 15 eski MİT personelinden 14'ünün tutuklanmasına karar verildi
DEAŞ'a yönelik sürdürülen operasyon kapsamında saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen örgütün hücre üyesi 3 terörist yakalandı.
Bu akşam oynanacak Beşiktaş - Leipzig Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle tüm raylı sistem hatları ve Marmaray seferleri 01.00'e kadar uzatıldı.
Üniversite sınav sistemi değişiyor. Sınavda YGS ve LYS ayrımı kalkıyor. Yükseköğretim programlarına sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanları ile girilecek.
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, FETÖ/PDY konusunda emsal olacak bir karara imza attı ve Bylock kullanımının örgüt üyeliğinden sayılmasına karar verdi.
Çarşıda dev kazanlarda pişirilen yaklaşık bir ton aşure vatandaşlara dağıtıldı
KKTC'nin Güzelyurt ve Meserya Ovalarını suya kavuşturacak "KKTC Su Temin Projesi" sözleşmesi imzalandı
Bakan Tüfenkci, Habur Sınır Kapısı'nın şu anda açık olduğunu, ileriki zamanda kapatılmasının gündemde olduğunu belirtti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY'deki tartışmalı referanduma ilişkin "Biz son ana kadar Barzani'nin böyle yanlışa düşeceğine ihtimal vermiyorduk, yanılmışız. İlişkilerimizin tarihteki en iyi olduğu bir dönemde alınan bu karar, ülkemize ihanettir" dedi.
Anadolu Üniversitesinin (AÜ) Açıköğretim ile İktisat ve İşletme Fakültelerine 2017-2018 öğretim yılı güz dönemi kayıt yenileme işlemleri başladı