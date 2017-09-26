18:26, 26 Eylül 2017 Salı

Eski 14 MİT personeline FETÖ soruşturmasında tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 15 eski MİT personelinden 14'ünün tutuklanmasına karar verildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi FETÖ/PDY mensubu oldukları gerekçesiyle kamu görevinden ihraç edilen 14 eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeli tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden 15'i, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Ankara Adliyesi'nde, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Alpaslan Karabay'a ifade veren şüpheliler tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, sorgulanan şüphelilerden 14'ünün tutuklanmasına, birinin de yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. SORUŞTURMA MİT'te yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 87 personel memuriyetten ihraç edilmiş ve bu kişilerden 52'si hakkındaki sorgulama sonuçları ve delillerden oluşan dosyalar savcılığa gönderilerek bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. FETÖ/PDY mensup oldukları tespit edilerek kamu görevinden ihraç edilen ve haklarında suç duyurusunda bulunulan eski MİT personelinden 45'i ve bu kişilerle ilişkileri tespit edilen 18 "kripto imama" yönelik 21 ilde operasyon başlatılmıştı.

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