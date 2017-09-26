18:29, 26 Eylül 2017 Salı

Kral Selman'dan Rusya'ya tarihi ziyaret

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in ekim başında Rusya’yı ziyaret edeceğini duyurdu.

Bogdanov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Kral Selman’ın ekim ayında Rusya’yı ziyaret edeceğini ve iki ülke arasında çok sayıda anlaşmanın imzalanacağını belirtti.

TARİHTE BİR İLK

Kral Selman’ın planlanan ziyaretiyle, tarihte ilk defa bir Suudi kralı Rusya’ya resmi ziyaret gerçekleştirmiş olacak.

Suriye krizi ve İran’ın nükleer programına ilişkin anlaşmazlıklara rağmen iki ülke arasındaki ilişkiler, tarihin en iyi dönemini geçiriyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir süre önce yaptığı açıklamada, Suriyeli muhalif grupların bir araya getirilmesine yönelik Suudi Arabistan tarafından yürütülen süreci desteklemeye kararlı olduklarını söylemişti.

Rusya’nın en büyük petrol şirketi Rosneft’in Üst Yöneticisi İgor Seçin ise dünyanın en büyük petrol şirketi olan Suudi şirket Saudi Aramco'nun gelecek yıl planlanan halka arzında yer almak istediklerini açıklamıştı.

İki ülke ayrıca petrol fiyatlarının dengelenmesi için OPEC ve OPEC dışı ülkeler nezdinde yürütülen çalışmalarda da iş birliğine devam ediyor.