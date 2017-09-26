18:39, 26 Eylül 2017 Salı

Rakkalı muhaliflerden ABD'ye 'PYD' tepkisi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriyeli muhalifler, ABD'nin, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenleyeceği "Rakka'yı yeniden yapılandırma" toplantısına, PKK/PYD de davet edildiği için katılmayacaklarını duyurdu.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu'na (SMDK) bağlı Rakka yerel meclisi başkanı Said Şuveyş, yaptığı açıklamada, ABD'nin hem kendilerini hem PKK/PYD'nin kurduğu sözde Rakka konseyini Roma'da bir toplantıya davet ettiğini söyledi.

Şuveyş, toplantının Roma'da yapılmasının, "İtalya'nın Rakka'da kurulacak polis teşkilatının eğitimini üslenecek olmasından kaynaklandığını" belirtti.

"Bu toplantıya katılmak, PYD'yi kabul etmek, tanımak anlamına gelir." ifadesini kullanan Şuveyş, PKK/PYD'ye meşruiyet kazandırmamak için Roma'ya gitmeyeceklerini vurguladı.

Şuveyş, şöyle devam etti:

"ABD, Rakka'yı bölme amaçlı oyun yapmaya çalışıyor. Toplantıda tüm Rakka'yı değil, sadece Rakka merkezini konuşacaklar. Kırsalını konuşmayacaklar. ABD'nin bu çabaları başarılı olmayacak çünkü Rakka'nın çocukları olarak PYD ile sonuna kadar savaşacağız. Biz daha önce Amerikalıları uyardık. 'PYD Rakka'da kalırsa, bu yıllar sürecek bir savaşa yol açacak.' dedik. Amerika, bu toplantıyı 2 ay önce gündeme getirmişti. Katılmamız için çok çaba sarf etti ama biz gitmeyeceğiz."

Toplantının yarın başlaması bekleniyor.