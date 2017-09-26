19:47, 26 Eylül 2017 Salı

Motorine 13 kuruşluk zam





Motorinin litre fiyatına, bu gece yarısından geçerli olmak üzere 13 kuruş zam yapıldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ankara'da litresi ortalama 4,66 liradan satılan motorinin litre fiyatı 4,79 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 4,61 liradan 4,74 liraya, İzmir'de 4,65 liradan 4,78 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. Motorinin litresine 8 Eylül'de ise 6 kuruş zam yapılmıştı.

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