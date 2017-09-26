19:49, 26 Eylül 2017 Salı

Irak'ta oy kullanan Kürt memurların görevden alınması için gösteri





Irak devlet televizyonu çalışanları, yasa dışı referandumda oy kullanan Kürt kökenli memurların görevden alınması talebiyle gösteri düzenledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Irak devlet televizyonu çalışanları, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) gerçekleştirdiği yasa dışı referandumda oy kullanan Kürt kökenli memurlarıngörevden alınması talebiyle gösteri düzenledi. Başkent Bağdat'taki devlet televizyonu binası önünde toplanan onlarca memur, kurum bünyesinde bulunan Irak Basın Ağı Mütevelli Heyeti Üyesi Hiva Osman'ın da tartışmalı referandumda oy kullandığı için görevden alınmasını istedi. Göstericiler, Osman'ın görevine derhal son verilmesi talebini içeren pankartlar taşıdı. AA muhabirine konuşan Irak Basın Ağı Mütevelli Heyeti Üyesi Munaf Hasan, "Televizyonun farklı birimlerinde çalışan memurlar olarak Osman'ın görevden alınmasını istiyoruz." dedi. Hasan, Osman'ın referandumda oy kullanmasının Irak'ın parçalanmasına yönelik bir adım olduğunu ifade ederek, söz konusu kişinin görevden alınmasının hükümetin oy kullanan memurları azletmesi yetkisi çerçevesinde değerlendirilebileceğini söyledi. Irak'ta denetim kurulu olan Basın Ağı bünyesinde devlet televizyonu, resmi Sabah gazetesi ve bir de radyo bulunuyor. REFERANDUMDA OY KULLANAN KÜRT MİLLETVEKİLLERİNİN AZLEDİLMESİ TALEP EDİLDİ Öte yandan, meclisteki Şii Ulusal Koalisyonu Milletvekili Hamdiye Hüseyni de yasa dışı referandumda oy kullanan milletvekillerinin azledilmesini istedi. Söz konusu milletvekillerinin Irak anayasasının 50. maddesini ihlal ettiğini belirten Hüseyni, yazılı açıklamasında, "Meclis Başkanlığı'ndan yasal olmayan referandumda oy kullandıkları tespit edilen Kürt milletvekillerinin görevlerinden azledilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı. Milletvekili yeminini düzenleyen anayasanın 50. maddesi, "Irak'ın egemenliği ve bağımsızlığını muhafaza etmeye, halkının çıkarını gözetmeye, toprağı, seması, suyu, serveti ve demokratik federal rejimini muhafazaya etmeye ant içiyorum." ifadelerini içeriyor.

İlgili Konular IKBY ırak

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.