19:58, 26 Eylül 2017 Salı

Sudan: IKBY'deki referandum ABD ve Siyonizm planı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sudan'da muhalefette bulunan siyasi partiler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) gerçekleştirdiği tartışmalı referanduma tepki gösterdi.

Muhalefetteki Sosyalist Arap Baas Partisi-Kutur Sudan Sözcüsü Muhammed Dıyaeddin, yaptığı açıklamada, IKBY'deki tartışmalı referanduma tepki göstererek, "Referandum, Irak'ın küçük oluşumlara bölünmesi planı kapsamında IKBY'nin ayrılması anlamına geliyor." dedi.

Dıyaeddin, "Plan kuzeyde Kürt, orta kesimde Sünni, güneyde ise Şii devleti kurulmasını içeriyor. Bu, Ortadoğu'yu parçalamak ve yeniden şekillendirmek amacı taşıyan bir ABD ve Siyonizm planı." ifadesini kullandı.

Şimdi Reform Hareketi Partisi yetkililerinden Usame Tevfik de referandumun "Ortadoğu'yu bölmeyi amaçlayan bir ABD ve Siyonizm planı olduğunu" söyledi.

"SÖZ KONUSU PLAN BÖL, PARÇALA VE YÖNET POLİTİKASININ BİR PARÇASI"

Tevfik, "Bölgede kaos yaratmakla başlayan bu plan, daha sonra devleti bölme ve küçük zayıf devletçikler oluşturmayı hedefliyor. Söz konusu plan böl, parçala ve yönet politikasının bir parçası. Devletler zayıflatılarak, çatışmalara ve ayrılıklara sürükleniyor." diye konuştu.

Öte yandan Sudan Kongre Partisi Sözcüsü Muhammed Hasan Arabi de IKBY'deki referandumun bölgedeki mevcut sorunları daha da artıracağını dile getirdi.

Arabi, "Dünya artık birlikte yaşama olgusuna doğru ilerliyor. Halkların kararlarına saygı duyuyoruz ancak bölünme ve ayrılma doğru değil. Bu, bölgedeki sorunları daha fazla arttırır." şeklinde konuştu.

Irak hükümeti, 2005 anayasasına aykırı olduğu için dün IKBY tarafından gerçekleştirilen referandumu ve sonuçlarını tanımadığını açıklamıştı.