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Irak
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Bağdat yönetiminden IKBY'ye 3 gün süre
Bağdat yönetiminden IKBY'ye 3 gün süre

Irak Başbakanı İbadi, sınır kontrollerinin 3 gün içerisinde Bağdat'a verilmemesi halinde IKBY'nin çift yönlü tüm uluslararası hava uçuşlarını durduracaklarını bildirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, sınır kontrollerinin 3 gün içerisinde Bağdat'a verilmemesi halinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) çift yönlü tüm uluslararası hava uçuşlarını durduracaklarını bildirdi.

İbadi, düzenlediği basın toplantısında, "Referandumun tüm Irak ve IKBY'ye olumsuz etkileri olacak. Bu tek taraflı bir adımdı, bununla ortaklık anlayışıyla ve uluslararası irade dinlenmedi. Irak'ın birliği ve egemenliğinden asla taviz vermeyeceğiz. Referandumun sonucuyla ilgili müzakerelerde bulunmayacağız." dedi.

Bazı Kürt yetkililerin Irak vatandaşları arasında nefret duyguları yaydığını belirten İbadi, "Özellikle Kürt vatandaşlarımız olmak üzere hiçbir vatandaşımızın onuruna dokunmayız." dedi.

Merkezi yönetimin yetkilerini ülkenin her yerinde uygulayacağını söyleyen İbadi, federal bütçenin anayasaya göre merkezi yönetime geri dönmesi gerektiğinin altını çizdi.

İbadi ayrıca tüm kara ve hava sınır kapılarının merkezi yönetimin denetimine geçmesi kararı aldıklarını ifade etti.

"IKBY'YE UÇUŞLARI DURDURACAĞIZ"

Irak Başbakanı İbadi, şunları kaydetti:

"IKBY yetkilileri yerel, bölgesel ve uluslararası çevrelerin referandumun anayasal olmadığı yönündeki çağrılarını dinlemedi. IKBY'deki sınır kapıları Irak Sınır Kontrol Kurumu'nun denetimine tâbidir. Sınır kontrollerinin 3 gün içerisinde Bağdat'a verilmemesi halinde IKBY'den ve IKBY'ye olan tüm uluslararası hava uçuşlarını durduracağız. Bu kararı Bakanlar Kurulu'nda aldık. IKBY'nin serveti denetimden uzak yönetiliyor ve gelirleri yurt dışındaki kişisel hesaplara gidiyor."



İlgili Konular İBADİ ırak IKBY referandumu
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