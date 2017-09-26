Macron: AB bugün çok zayıf, çok yavaş ve çok etkisiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, konuşmasında, Avrupa Birliği'nin (AB) bugün çok zayıf, çok yavaş ve çok etkisiz olduğunu belirtti.
Macron, başkent Paris'teki Sorbonne Üniversitesinde yaptığı konuşmada, AB'nin egemen, birlik içinde ve demokratik olması, halkların desteğiyle yeniden yapılandırılması gerektiğini belirterek, "AB, bugün çok zayıf, çok yavaş ve çok etkisiz." ifadesini kullandı.
AB ülkelerinin liderlerine bu meseleyi ele alma çağrısında bulunan Macron, 2019'da yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinden önce bir listenin belirlenmesi ve AP milletvekillerinin yarısının bu listeye göre seçilmesi arzusunu dile getirdi.
Macron, Avro Bölgesi'nin, Çin ve ABD ile rekabet edecek seviyede dünyanın ekonomik gücü haline getirilmesi, her 5 gençten birinin işsiz olduğu AB ülkelerinde işsizlik oranının düşürülmesi gerektiğini de vurguladı.
Fransa Cumhurbaşkanı, güvenlik konusunda AB içinde stratejik ortak kültür yoksunluğuna işaret ederek ortak müdahale planına ve güvenlik bütçesine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Fransız ordusuna diğer AB ülkelerinden gelen askerlerin dahil edebileceği görüşünü dile getiren Macron, terörle mücadele konusunda da AB ülkeleri arasında bilgi akışını sağlayacak bir akademinin kurulması gerektiğini kaydetti.
Macron ayrıca, Avrupa'da sığınmacı ofisi kurulması gerektiğini, böylece sığınmacılarla ilgili prosedürlerin hızlanacağını, AB sınırlarının polisler tarafından daha etkili kontrol altına alınacağını savundu.
Sığınmacı sorununun AB için önemli bir mesele olduğuna işaret eden Macron, "Ya sınırlarımızı kapatacağız ya da sınıra iltica ve göçmenlik konusunda ortak bir alan inşa edeceğiz." diye konuştu.
Macron, Fransa'da sığınmacıları daha iyi ağırlamak için bir reform başlattığını, AB’nin de bunu yapmasını beklediğini söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron 2024 yılına kadar her öğrencinin Avrupa dillerinden en az ikisini bilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin (AB) bugün çok zayıf, çok yavaş ve çok etkisiz olduğunu söyledi
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