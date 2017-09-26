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04:05, 27 Eylül 2017 Çarşamba
Irak
Güncelleme: 02:20, 27 Eylül 2017 Çarşamba

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Kanada'dan gayrimeşru referandum yorumu
Kanada'dan gayrimeşru referandum yorumu

Kanada Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Brendan Sutton, "Irak'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kanada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) gerçekleştirdiği gayrimeşru referanduma ilişkin olarak Irak'ın toprak bütünlüğünü desteklediğini açıkladı.

Kanada Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Brendan Sutton, AA muhabirinin konuya ilişkin sorusuna, "Kanada, Irak Cumhuriyeti'nin birliğini, toprak bütünlüğünü destekliyor. Bu pozisyon, Irak'taki federal sistem içinde belirli karar alma yetkisine sahip Irak Kürt Bölgesel Yönetimi dahil Iraklı muhataplarımız tarafından iyi bilinmektedir." yanıtını verdi.

Sutton, Kanada'nın gayrimeşru referanduma dair görüşünün, 18 Eylül'de Washington'da Kanada, Danimarka, Mısır, Fransa, Almanya, İtalya, Ürdün, Hollanda, Norveç, Katar, Suudi Arabistan, İsveç, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve ABD dışişleri bakanlarının Suriye konulu toplantısından sonra 21 Eylül'de yayımlanan ortak bildiride yer aldığını da hatırlattı.



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