08:31, 27 Eylül 2017 Çarşamba

Kerkük'te Türkmen Esnaflar Birliği'ne roketatarlı saldırı





Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmen Esnaflar Birliği'ne, kimliği belirsiz kişilerce roketatar ile saldırı düzenlendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Irak'ın Kerkük kentinde, kimliği belirsiz kişilerce Türkmen Esnaflar Birliği'ne roketatarla saldırı düzenlendiği, olayda can kaybı olmadığı belirtildi. Azadi Polis Merkezi'nde görevli Nejdet Vindavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak Türkmen Cephesi bünyesindeki Türkmen Esnaflar Birliği binasına kimliği belirsiz kişilerce roketatar ile saldırı düzenlendiğini ifade etti. Saldırının yaklaşık 150 metre mesafeden yapıldığını dile getiren Vindavi, söz konusu saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını ancak maddi hasarın meydana geldiğini kaydetti. Nejdet Vindavi, olayın gerçekleştiği Musalla Mahallesi'nde emniyet güçleri tarafından geniş güvenlik önlemlerinin alındığını, saldırganların yakalanması için de soruşturma başlatıldığını aktardı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yapılan referandumun Kerkük'te düzenlenmesinden dolayı valilik tarafından olası bir karışıklığa karşı sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.