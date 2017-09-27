08:34, 27 Eylül 2017 Çarşamba

Cumhuriyetçiler son sağlık yasa tasarısını da geri çekti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bazı Cumhuriyetçi senatörlerin öncülüğünde hazırlanan son sağlık sigortası yasa tasarısının, ABD Senatosunda yeterli desteğe ulaşamayacağı ortaya çıkınca geri çekildiği bildirildi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde yapılan sağlık reformu yasasını (Obamacare) iptal etmek için uzun zamandır uğraşan Cumhuriyetçilerin son yasa tasarısı da oylanamadan geri çekildi.

Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham ve Louisiana Senatörü Bill Cassidy öncülüğünde hazırlanan yeni tasarı, Senatoda en az 50 "evet" oyuna ulaşamayacağı ortaya çıkınca adeta ölü doğdu. Son olarak dün de bazı Cumhuriyetçi senatörlerin tasarıya destek vermeyeceklerini açıklamasıyla Senatodan geçme ihtimali iyice azalan tasarı rafa kaldırıldı.

"SAĞLIK SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRMEKTEN VAZGEÇMEDİK"

Senato çoğunluk lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Amerikan sağlık sistemini değiştirmekten vazgeçmiş değiliz ancak bu hafta bunu yapamayacağız. Yine de bu değişiklik önümüzde duruyor ve bundan vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Cumhuriyetçiler ve Demokratları Beyaz Saray'daki toplantıda dün bir araya getiren ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerin söz konusu yasa değişikliğini tek başlarına yapamamaları durumunda Demokratlarla iş birliğine gideceklerini belirtti. Trump daha önce de gerekirse sağlık yasasını değiştirmek için Demokratlarla çalışabileceğini dile getirmişti.