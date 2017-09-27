Güncelleme: 08:50, 27 Eylül 2017 Çarşamba

Katar'dan ABD'ye 'kara liste' çağrısı





Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi, Washington yönetimine, abluka uygulayan ülkeleri "kara listeye" almaya çağırdı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Katar hükümetine bağlı Ulusal İnsan Hakları Komitesi Başkanı Ali bin Samih Marri, ABD Kongresine, Katar'a abluka uygulayan ülkeleri uluslararası antlaşmaları ihlal eden devletlerin yer aldığı "kara listeye" çağrısında bulundu Katar resmi haber ajansı QNA, ABD'yi ziyaret eden Marri'nin, ABD Kongresi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Tom Lantos ile bir araya geldiğini duyurdu. Görüşmede Marri'nin, Washington yönetiminden, Katar'a uygulanan ablukanın kaldırılması için acilen harekete geçmesini istediği ve abluka uygulayan ülkeleri uluslararası anlaşmaları ihlal eden devletlerin yer aldığı "kara listeye" almasını talep ettiği bildirildi. Ablukayla ilgili ayrıntılı bir rapor sunan Marri'nin ABD'li yetkiliyi Doha'ya davet ettiği ve Katar'a uygulanan abluka nedeniyle mağdur olan vatandaşlarla birebir görüşmesi teklifinde bulunduğu da belirtildi.

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