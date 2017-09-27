Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusunda deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamada, 6 büyüklüğündeki depremin Iwate ve Aomoro kentleri açıklarında Büyük Okyanus'un 30 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 5,9 olarak duyurdu.
Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
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Japonya'nın kuzeydoğusunda meydana gelen depremin büyüklüğü 6 olarak açıklandı
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