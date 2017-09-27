08:52, 27 Eylül 2017 Çarşamba

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 27 Eylül 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul edecek.

- Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Güvenlik Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/11.00/13.00/17.00)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların bulunduğu kampları ziyaret edecek, yapılan yardım çalışmalarını inceleyecek.

(Cox's Bazar)

2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 3. OSB Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi'ne katılacak.

- Yılmaz, OSBÜK Yönetim Kurulu, oda ve borsa başkanları ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı kuruluş temsilcileriyle görüşecek.

(Sivas/09.30/13.00)

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Jülide Sarıeroğlu, İş Yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği İyileştirme Projesi kapanış konferansına katılacak.

(Ankara/09.30)

4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi açılış konferansına iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ

1- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı açıklayacak.

- Toplantıya Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da katılacak.

(Ankara/13.00)

2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İstanbul Finans Zirvesi ve İhracatın Gizli Yıldızları Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/14.00/20.00)

3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, YASED Kozmetik Sektörü Temsilcileri Toplantısı ile Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Gümrüklerde Korunması Projesi'nin kapanış törenine katılacak.

(İstanbul/17.30/19.00)

4- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Azerbaycan Demiryolu İdaresi Başkanı Cavit Gurbanov, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Giorgi Gakharia ile Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nda test sürüşü yapacak.

(Tiflis)

5- TÜİK, 2014-2016'ya ilişkin hayat tablolarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)



DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, İspanya’da Elcano Royal Institute’de “Gelecek: Avrupa ve Türkiye-AB İlişkileri” başlıklı konuşma yapacak, İspanyol gazetecilerle bir araya gelecek.

(Madrid)

2- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandumun sonuçları ve yansımaları izleniyor.

(Erbil)

3- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.

(Myanmar)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

KÜLTÜR SANAT

1- İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 21. İstanbul Tiyatro Festivali'nin basın toplantısı ve ödül töreni yapılacak.

(İstanbul/18.30)

2- Beyoğlu Sineması, yapılan tadilatın ardından kapılarını sinemaseverlere açacak.

(İstanbul/20.00)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 2. hafta, A, B, C ve D gruplarında oynanacak 8 maçla tamamlanacak.

Karabağ (Azerbaycan) - Roma (İtalya), Juventus (İtalya) - Olympiakos (Yunanistan), Sporting Lizbon (Portekiz) - Barcelona (İspanya), Atletico Madrid (İspanya) - Chelsea (İngiltere), Anderlecht (Belçika) - Celtic (İskoçya), Paris Saint-Germain (Fransa) - Bayern Münih (Almanya), CSKA Moskova (Rusya) - Manchester United (İngiltere) ve Basel (İsviçre) - Benfica (Portekiz) maçları oynanacak.

(Bakü/19.00/Torino/Lizbon/Madrid/Brüksel/Paris/Moskova/Basel/21.45)

2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası play-off etabında Polonya ile karşılaşacak.

(Bakü/17.00)

3- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası ön eleme turu rövanşında Dnipro-Demir İnşaat Büyükçekmece ve Trabzonspor-Szolnoki Olaj maçları yapılacak.

(Dnipro/Trabzon/19.00)

4- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Portekiz temsilcisi Braga ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi C Grubu 2. maçı öncesi basın toplantısı düzenleyecek.

- Turuncu-lacivertliler, Braga maçının hazırlıklarını yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(Braga/20.30/21.00)

5- Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Portekiz'in Guimaraes takımıyla oynayacakları UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçı öncesi Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda basın toplantısına katılacak.

- Yeşil-beyazlılar son çalışmasını Kayacık Tesisleri'nde yapacak.

- Guimaraes Teknik Direktörü Pedro Martins, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

- Portekiz ekibi, Atiker Konyaspor maçının son çalışmasını gerçekleştirecek.

(Konya/15.30/16.30/17.30/18.00)

6- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2018 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda İspanya ile karşılaşacak.

(Melilla/21.30)

7- TFF 2. Lig 5. haftasında 16 maç oynanacak.

8- TFF 3. Lig'de 5. hafta maçları gerçekleştirilecek.