Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 27 Eylül Salı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul edecek.
- Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Güvenlik Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/11.00/13.00/17.00)
2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.
(Ankara/12.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların bulunduğu kampları ziyaret edecek, yapılan yardım çalışmalarını inceleyecek.
(Cox's Bazar)
2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 3. OSB Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi'ne katılacak.
- Yılmaz, OSBÜK Yönetim Kurulu, oda ve borsa başkanları ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı kuruluş temsilcileriyle görüşecek.
(Sivas/09.30/13.00)
3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Jülide Sarıeroğlu, İş Yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği İyileştirme Projesi kapanış konferansına katılacak.
(Ankara/09.30)
4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi açılış konferansına iştirak edecek.
(Ankara/10.00)
EKONOMİ
1- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı açıklayacak.
- Toplantıya Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da katılacak.
(Ankara/13.00)
2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İstanbul Finans Zirvesi ve İhracatın Gizli Yıldızları Ödül Töreni'ne iştirak edecek.
(İstanbul/14.00/20.00)
3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, YASED Kozmetik Sektörü Temsilcileri Toplantısı ile Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Gümrüklerde Korunması Projesi'nin kapanış törenine katılacak.
(İstanbul/17.30/19.00)
4- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Azerbaycan Demiryolu İdaresi Başkanı Cavit Gurbanov, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Giorgi Gakharia ile Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nda test sürüşü yapacak.
(Tiflis)
5- TÜİK, 2014-2016'ya ilişkin hayat tablolarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, İspanya’da Elcano Royal Institute’de “Gelecek: Avrupa ve Türkiye-AB İlişkileri” başlıklı konuşma yapacak, İspanyol gazetecilerle bir araya gelecek.
(Madrid)
2- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandumun sonuçları ve yansımaları izleniyor.
(Erbil)
3- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.
(Myanmar)
4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.
(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)
KÜLTÜR SANAT
1- İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 21. İstanbul Tiyatro Festivali'nin basın toplantısı ve ödül töreni yapılacak.
(İstanbul/18.30)
2- Beyoğlu Sineması, yapılan tadilatın ardından kapılarını sinemaseverlere açacak.
(İstanbul/20.00)
SPOR
1- UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 2. hafta, A, B, C ve D gruplarında oynanacak 8 maçla tamamlanacak.
Karabağ (Azerbaycan) - Roma (İtalya), Juventus (İtalya) - Olympiakos (Yunanistan), Sporting Lizbon (Portekiz) - Barcelona (İspanya), Atletico Madrid (İspanya) - Chelsea (İngiltere), Anderlecht (Belçika) - Celtic (İskoçya), Paris Saint-Germain (Fransa) - Bayern Münih (Almanya), CSKA Moskova (Rusya) - Manchester United (İngiltere) ve Basel (İsviçre) - Benfica (Portekiz) maçları oynanacak.
(Bakü/19.00/Torino/Lizbon/Madrid/Brüksel/Paris/Moskova/Basel/21.45)
2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası play-off etabında Polonya ile karşılaşacak.
(Bakü/17.00)
3- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası ön eleme turu rövanşında Dnipro-Demir İnşaat Büyükçekmece ve Trabzonspor-Szolnoki Olaj maçları yapılacak.
(Dnipro/Trabzon/19.00)
4- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Portekiz temsilcisi Braga ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi C Grubu 2. maçı öncesi basın toplantısı düzenleyecek.
- Turuncu-lacivertliler, Braga maçının hazırlıklarını yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
(Braga/20.30/21.00)
5- Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Portekiz'in Guimaraes takımıyla oynayacakları UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçı öncesi Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda basın toplantısına katılacak.
- Yeşil-beyazlılar son çalışmasını Kayacık Tesisleri'nde yapacak.
- Guimaraes Teknik Direktörü Pedro Martins, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.
- Portekiz ekibi, Atiker Konyaspor maçının son çalışmasını gerçekleştirecek.
(Konya/15.30/16.30/17.30/18.00)
6- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2018 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda İspanya ile karşılaşacak.
(Melilla/21.30)
7- TFF 2. Lig 5. haftasında 16 maç oynanacak.
8- TFF 3. Lig'de 5. hafta maçları gerçekleştirilecek.
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların bulunduğu kampları ziyaret edecek, yapılan yardım çalışmalarını inceleyecek.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni"ne katılacak
Irak Federal Mahkemesinin anayasaya aykırı olduğunu açıkladığı ve Türkler ile Araplar'ın boykot ettiği Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) tartışmalı referandumu izleniyor. Almanya'da seçim sonuçları ve yansımaları takip ediliyor.
Almanya'da genel seçim takip ediliyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki referandum tartışmaları ve yansımaları izleniyor.
TBMM Genel Kurulu, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresini görüşmek üzere olağanüstü toplanacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayı finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.
Erdoğan, Lotte New York Palace Otel'de ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Radyo ve Televizyonlarda Doğru, Güzel ve Anlaşılır Türkçe Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi" tanıtım toplantısına katılacak.
Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulu görüşmeleri, 120'den fazla devlet ya da hükümet başkanının katılımıyla başlayacak.
2017-2018 eğitim öğretim yılında 17 milyonu aşkın öğrenci ve yaklaşık bir milyon öğretmen ders başı yapacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 72. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'nin New York şehrine hareket edecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Kazakistan’da Suriye konulu 6. Astana Toplantısı'nın son gün oturumları yapılacak. Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.
Kazakistan’da Suriye konulu 6. Astana Toplantısı başlayacak.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM Başkanlığı ile İstanbul Üniversitesi arasında Nadir Eserler Kütüphanesi'ndeki Yıldız Albümlerinin ve o döneme ait belgelerin dijital ortama aktarılması için düzenlenecek protokol törenine katılacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Maliye Bakanı Naci Ağbal, Borsa İstanbul Konferans Salonu'nda "Uluslararası Ekonomik Gelişme Zirvesi-Çin ve Hindistan Üzerinden Global Krize Bakış ve Türkiye" konulu programa katılacak.