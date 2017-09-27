09:25, 27 Eylül 2017 Çarşamba

Bursa’da doğal gaz patlaması, 3 yaralı





Bursa’da doğal gaz sızıntısı nedeniyle patlama oldu! İlk bilgilere göre 3 kişi yaralandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Bursa’da doğal gaz sızıntısı nedeniyle patlama oldu! İlk bilgilere göre 3 kişi yaralandı.

İlgili Konular Bursa doğalgaz patlaması

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.