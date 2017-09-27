Bursa’da doğal gaz patlaması, 3 yaralı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Bursa’da doğal gaz sızıntısı nedeniyle patlama oldu! İlk bilgilere göre 3 kişi yaralandı.
Bursa’da doğal gaz sızıntısı nedeniyle patlama oldu! İlk bilgilere göre 3 kişi yaralandı.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekatında, terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen silah mevzisi, silah ve mühimmat depoları imha edildi
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Özener, "Marmara'da olası bir tsunami durumunda erken uyarı sistemi devreye girerek AFAD'a iletecek." dedi.
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi kırsalında PKK'ya yönelik operasyonda yaralanan askerlerden biri şehit oldu
Motorinin litre fiyatına, bu gece yarısından geçerli olmak üzere 13 kuruş zam yapıldı.
Siirt merkezli 12 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda, 'ByLock' kullandıkları tespit edilen 27 şüpheli gözaltına alındı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IKBY'nin referandumuna ilişkin, "Kişisel hırsla ve koltuğu koruma sevdasıyla Barzani, Kürtlerin geleceğini de riske atmıştır" ifadesini kullandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 15 eski MİT personelinden 14'ünün tutuklanmasına karar verildi
DEAŞ'a yönelik sürdürülen operasyon kapsamında saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen örgütün hücre üyesi 3 terörist yakalandı.
Bu akşam oynanacak Beşiktaş - Leipzig Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle tüm raylı sistem hatları ve Marmaray seferleri 01.00'e kadar uzatıldı.
Üniversite sınav sistemi değişiyor. Sınavda YGS ve LYS ayrımı kalkıyor. Yükseköğretim programlarına sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanları ile girilecek.
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, FETÖ/PDY konusunda emsal olacak bir karara imza attı ve Bylock kullanımının örgüt üyeliğinden sayılmasına karar verdi.
Çarşıda dev kazanlarda pişirilen yaklaşık bir ton aşure vatandaşlara dağıtıldı
KKTC'nin Güzelyurt ve Meserya Ovalarını suya kavuşturacak "KKTC Su Temin Projesi" sözleşmesi imzalandı
Bakan Tüfenkci, Habur Sınır Kapısı'nın şu anda açık olduğunu, ileriki zamanda kapatılmasının gündemde olduğunu belirtti