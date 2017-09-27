09:30, 27 Eylül 2017 Çarşamba

Meksika'da rehabilitasyon merkezine saldırı: 14 ölü





Meksika'nın Chihuahua şehrinde silahlı bir grup, rehabilitasyon merkezine saldırı gerçekleştirdi. Olayda en az 14 kişi öldü ve sekiz kişi yaralandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kuzey Meksika'da uyuşturucu rehabilitasyon merkezine yapılan silahlı saldırı sonucu en az 14 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yerel basında çıkan haberlerde, yetkililerden alınan bilgiye göre, Meksika'nın Chihuahua şehrinde silahlı bir grup, rehabilitasyon merkezine saldırı gerçekleştirdi. Olayda en az 14 kişi öldü ve sekiz kişi yaralandı. Chihuahua güvenlik sekreteri Infobae habaer ajansına yaptığı açıklamada , "Silahlı bir grup, rehabilitasyon merkezine girerek 14 kişiyi öldürdü, sekiz kişiyi yaraladı" dedi . İnfobae'ye göre, saldırı gerçekleştiğinde merkezde yaklaşık 25 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor. ABD sınırında olan Chihuahua eyaleti, Meksika'nın uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelesinde en şiddetli şiddet olayların yaşandığı bölge olarak görülüyor.

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