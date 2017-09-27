10:05, 27 Eylül 2017 Çarşamba

Mattis ve Stoltenberg, Afganistan'da





ABD Savunma Bakanı James Mattis ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Kabil'deki NATO kampını ziyaret etti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD Savunma Bakanı James Mattis ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Afganistan NATO birliklerinden yapılan açıklamaya göre Mattis ve Stoltenberg, Kabil'deki NATO kampını ziyaret etti. Askerlere konuşma yapmaları da beklenen ikilinin öğle saatlerinde Devlet Başkanı Eşref Gani ile görüşeceği bildirildi.

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