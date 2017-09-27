10:26, 27 Eylül 2017 Çarşamba

İşgal güçleri 15 Filistinliyi gözaltına aldı



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İsrail askerleri, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 15 Filistinliyi gözaltına aldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 15 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 15 Filistinli gözaltına alındı.



İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.



İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

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