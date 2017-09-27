10:22, 27 Eylül 2017 Çarşamba

İran'dan Telegram'a suç duyurusu





Rus programcı Pavel Durova tarafından yazılmış anlık mesajlaşma programı Telegram'a İran'dan suç duyurusu yapıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İran hükümeti sosyal medya aracı Telegram'ın kurucusu Pavel Durova karşı suç duyurusunda bulundu. Tahran genel savcısı Abbas Caferi Devletabadi konu ile ilgili yaptığı açıklamada Telegram mesajlaşma programının DEAŞ (IŞİD) terör örgütü tarafından aktif olarak kullanıldığını öne sürdü. Durova ise Twitter üzerinden iddialara verdiği cevapta, “Biz, terör üyelerini ve pornografik görüntü içeren mesajları İran'da verilen hizmetimizde aktif olarak blokluyoruz. Bu iddialardaki gerçek sebeplerin başka olduğunu düşünüyorum" dedi.

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