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12:27, 27 Eylül 2017 Çarşamba
Avrupa
10:57, 27 Eylül 2017 Çarşamba

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Irkçı AfD, Almanya'nın en büyük üçüncü partisi
Irkçı AfD, Almanya'nın en büyük üçüncü partisi

İslam karşıtı, aşırı sağcı AfD Partisi, 94 milletvekiliyle Almanya Federal Meclisi'nin en büyük gruplarından biri olacak. Bu durumun önümüzdeki zamanda Almanya'da daha büyük sorunların yaşanmasına da gebe.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Almanya’da İslam karşıtı, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi, genel seçimlerde önemli sayıda milletvekili çıkarıp Federal Meclis’e girerek yükselişini sürdürdü.

AfD partisi daha önce Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin üyesi siyasetçilerin başını çektiği oluşum tarafından Nisan 2013’te Berlin’de kuruldu.

Avrupa Birliği'ndeki (AB) ekonomik krize tepki olarak siyasi hayatına başlayan AfD, ilk parti programında özellikle AB’deki ortak para birimi avroya ve borç krizindeki ülkeler için hazırlanan kurtarma paketlerine karşı çıktı ve avro bölgesinin feshedilmesini talep etti.

Bu programla Eylül 2013’te düzenlenen genel seçimlere katılan AfD, 2 milyonun üzerinde oy aldı ancak yüzde 4,7 ile yüzde 5’lik seçim barajını geçemeyerek Federal Meclis'e giremedi.

Ülkede önemli oy potansiyeli yakalayan AfD, 2014’de yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yüzde 7’lik oy oranıyla 7 milletvekili çıkarmayı başardı.

Aynı yıl Brandenburg, Thüringen ve Saksonya’daki eyalet meclis seçimlerinde yüzde 10’un üzerinde oy kazanmasıyla dikkatleri üzerine çeken aşrı sağcı parti, Avrupa'daki sığınmacı krizi ve özellikle Fransa'daki terör saldırılarının ardından izlediği yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtı politikalarını ön plana çıkarmaya başladı.

Daha sonra Hamburg ve Bremen gibi eyalet meclislere de girmeye başlayan AfD'de, 2016’da, ekonomi konularına ağırlık vermek isteyen, aşırı sağcı söylemlerden rahatsızlık duyan kurucu başkan Bernd Lücke çevresindeki kanat partiden ayrılmak zorunda kaldı.

Böylelikle Alexander Gauland ve Bernd Höcke’nin öncülük ettiği aşırı sağcı söylemlere başvuran kesim partide söz sahibi olmaya başladı.

Bunun üzerine parti kamuoyu anketlerinde yüzde 3’e kadar geriledi ancak yılın ikinci yarısında sığınmacı krizinin derinleşmesi ve Almanya’nın eylül ayında sığınmacılara kapıları açması üzerine AfD, ırkçı söylemlerini daha sertleştirdi.

Mevcut partilere tepki duyanların ilgisini kazanan ve PEGIDA hareketinin desteğini de alan AfD, yapılan diğer eyalet meclis seçimlerinde de parlamentolara girmeyi başardı.

Toplamda 13 eyalet meclisinde milletvekili bulunan AfD’nin, Saksonya-Anhalt’da yüzde 24,3 ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde yüzde 20,8 oy alması dikkati çekti.

Partide 2017’de iç anlaşmazlıklardan dolayı eş başkanlardan Frauke Petry’nin etkisiz kılınmasıyla Höcke-Gauland ikilisi ile Alice Weidel ve Jörg Meuthen’in oluşturduğu sağcı kanat tümüyle partiye hakim oldu.

AfD, pazar günü düzenlenen genel seçimlerde de yaklaşık 5 milyon 877 bin oy aldı ve yüzde 12,6 oranla Federal Meclis’e 94 milletvekiliyle girmeyi başardı.

PARTİ PROGRAMINDA YABANCI DÜŞMANI VE İSLAM KARŞITI SÖYLEMLER

Parti programında İslam karşıtlığı söylemlere yer veren ve özellikle Müslümanlara ve göçmenlere yönelik kışkırtıcı politikasını sürüden AfD, İslam’ın Almanya’ya ait olmadığını, minareli cami inşa edilmemesini, ezan okunulmamasını ve Müslüman derneklere tüzel kişilik verilmemesini savunuyor.

Sığınmacı akınının durdurulmasını isteyen aşırı sağcı parti, AB’nin kullandığı yetkilerin yeniden üye ülkelere devredilmesini talep ediyor.

Partinin programında Türkiye’nin AB’ye üye olmaması da yer alıyor.

SEÇMEN PROFİLİ

AfD’nin, geçmişte aşırı sağcı partilere oy veren ve partinin ırkçı söylemlerini benimseyen ciddi kitlesi bulunuyor.

Partinin arkasındaki en büyük grubu mevcut partilerin politikalarına tepki gösteren ve bunları protesto edenler oluşturuyor.

Söz konusu partiye oy veren bir başka grup da küreselleşmeden etkilenen ve özellikle Almanya’nın doğu eyaletlerinde ekonomik olarak kendisini dışlanmış hissedenler.

Genel seçimlerde daha önce seçimlerde sandık başına gitmeyen yaklaşık 1,4 milyon seçmenin AfD’ye oyunu verdiği tahmin ediliyor.

Kamuoyu araştırma şirketlerine göre diğer partilerden oy alan AfD, CDU/CSU partilerinden 1 milyon, Sosyal Demokrat Partiden (SPD) 500 bin, Sol Parti’den de 400 bin oy aldı.

AfD’nin özellikle ülkenin doğu eyaletlerinden yüksek oranda oy alması da dikkati çekti. 



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