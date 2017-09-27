Hakkari'de 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmada 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Vallikten yapılan açıklamada, Şemdinli ilçesi Serabatin bölgesinde saat 08.30 sıralarında bölücü terör örgütü mensupları ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Çatışmada biri erkek 4'ü kadın 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş olup, biksi makinalı tüfek, RPG-11 roketatar ve 6 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
Dün, aynı bölgede iki terörist daha etkisiz hale getirilmişti.
CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aday gösterdi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, 2015'te başlatılan doğum yardımı uygulaması kapsamında şimdiye kadar 2 milyon 497 bin 522 aileye 1 milyar lirayı aşan ödeme yapıldı.
Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Ressam Kaplan, İstanbul ve Mostar Köprüsü arasında manevi bir bağ olduğu değerlendirmesini yaparak, "Üsküdar-Mostar ve Erdoğan-İzetbegoviç konulu bir tablo yaptığını anlattı." dedi.
Bursa’da doğal gaz sızıntısı nedeniyle patlama oldu! İlk bilgilere göre 3 kişi yaralandı.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekatında, terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen silah mevzisi, silah ve mühimmat depoları imha edildi
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Özener, "Marmara'da olası bir tsunami durumunda erken uyarı sistemi devreye girerek AFAD'a iletecek." dedi.
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi kırsalında PKK'ya yönelik operasyonda yaralanan askerlerden biri şehit oldu
Motorinin litre fiyatına, bu gece yarısından geçerli olmak üzere 13 kuruş zam yapıldı.
Siirt merkezli 12 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda, 'ByLock' kullandıkları tespit edilen 27 şüpheli gözaltına alındı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IKBY'nin referandumuna ilişkin, "Kişisel hırsla ve koltuğu koruma sevdasıyla Barzani, Kürtlerin geleceğini de riske atmıştır" ifadesini kullandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 15 eski MİT personelinden 14'ünün tutuklanmasına karar verildi
DEAŞ'a yönelik sürdürülen operasyon kapsamında saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen örgütün hücre üyesi 3 terörist yakalandı.
Bu akşam oynanacak Beşiktaş - Leipzig Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle tüm raylı sistem hatları ve Marmaray seferleri 01.00'e kadar uzatıldı.
Üniversite sınav sistemi değişiyor. Sınavda YGS ve LYS ayrımı kalkıyor. Yükseköğretim programlarına sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanları ile girilecek.
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, FETÖ/PDY konusunda emsal olacak bir karara imza attı ve Bylock kullanımının örgüt üyeliğinden sayılmasına karar verdi.