11:04, 27 Eylül 2017 Çarşamba

Hakkari'de 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi





Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmada 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Vallikten yapılan açıklamada, Şemdinli ilçesi Serabatin bölgesinde saat 08.30 sıralarında bölücü terör örgütü mensupları ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Çatışmada biri erkek 4'ü kadın 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş olup, biksi makinalı tüfek, RPG-11 roketatar ve 6 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." Dün, aynı bölgede iki terörist daha etkisiz hale getirilmişti.

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