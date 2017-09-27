11:29, 27 Eylül 2017 Çarşamba

Rusya, Irak'ın toprak bütünlüğünü destekliyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak devletinin toprak bütünlüğünün korunması için herkes tarafından kabul gören bir çözümün bulunması gerektiği belirtildi.

“Rusya, Irak'ın birlik ve toprak bütünlüğünü desteklediğini vurgulamaktadır ve olumsuz sonuçlar doğurabilecek adımlardan uzak durulması gerektiği görüşündedir.” ifadesi kullanılan açıklamada, Rus yönetiminin tüm taraflara sorunların çözümü için barışçıl ve yapıcı diyalog çağrısı yaptığına işaret edildi.

Irak hükümeti, 2005 anayasasına aykırı olduğu için dün IKBY tarafından gerçekleştirilen referandumu ve sonuçlarını tanımadığını açıklamıştı.