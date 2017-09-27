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IKBY'den Bağdat'a ilk ret
IKBY'den Bağdat'a ilk ret

IKBY Ulaştırma Bakanı Bavemurad, Erbil ve Süleymaniye Uluslararası Havalimanları'nın merkezi hükümete teslim edilmesi talebini kabul etmediklerini söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

rak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Ulaştırma Bakanı Mevlüd Bavemurad, Bağdat hükümetinin bölgedeki havalimanlarının kendilerine teslim edilmesi talebini kabul etmediklerini belirterek, aksi durumda birçok vatandaşın olumsuz etkileneceğini belirtti. 

Bavemurad, Bağdat'ın 72 saat içerisinde Erbil ve Süleymaniye Uluslararası Havalimanları'nın merkezi hükümete teslim edilmesi çağrısıyla ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı.

Erbil ve Süleymaniye Havalimanları'nın, IKBY'ye ait olduğunu ve çalışmaya devam edeceğini belirten Bavemurad, kararı kabul etmedikleri gibi doğru da bulmadıklarını ifade etti. 

Havalimanlarının kapatılması halinde birçok vatandaşın bundan olumsuz etkileneceğini dile getiren Bavemurad, "Bu karardan dolayı birçok hasta, öğenci, diasporada yaşayan vatandaş, bölgedeki diplomatlar ve Birleşmiş Milletler (BM) çalışanları kötü bir şekilde etkilenecektir." uyarısında bulundu. 

IKBY'nin gayrimeşru bağımsızlık referandumu düzenlemesinden dolayı halkın cezalandırılmak istendiğini savunan Bavemurad, böylesi bir durumdan kimsenin netice alamayacağını, havalimanlarının siyasi meselelere karıştırılmaması gerektiğini kaydetti. 

Bavemurad, "Umarız havalimanları kapanmaz ve böyle bir durum da yaşanmaz." dedi. 

Bunun yanında Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Telar Fayek ise Bağdat'ın almış olduğu kararın hem yanlış hem de yasalara aykırı olduğunu iddia etti. 

Fayek, şunları kaydetti: 

"Bu kararın uygulamaya konulacağı kanaatinde değiliz. Eğer uygulansa dahi çok uzun sürmez. Bu havalimanı sadece yolcu taşımacılığı için değil Birleşmiş Milletler'in Suriye'ye insani yardımları için de kullanılıyor."

 



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