Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
12:27, 27 Eylül 2017 Çarşamba
Güncel
11:32, 27 Eylül 2017 Çarşamba

  • Paylaş
Devletten 2,5 milyon aileye doğum yardımı
Devletten 2,5 milyon aileye doğum yardımı
Foto.Arşiv

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, 2015'te başlatılan doğum yardımı uygulaması kapsamında şimdiye kadar 2 milyon 497 bin 522 aileye 1 milyar lirayı aşan ödeme yapıldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, 2015'te başlatılan doğum yardımı uygulaması kapsamında 2 milyon 497 bin 522 aileye 1 milyar lirayı aşan ödeme yapıldı.

Bakanlığın sosyal yardımları kapsamında, 15 Mayıs 2015'ten sonra yurt içi ve dışında dünyaya gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya mavi kart sahibi ailelere destek sağlanıyor.

Doğum yardımı için başvuran annelerin, canlı doğan birinci bebeği için 300, ikincisi için 400, üçüncü ve sonrakiler için de 600 lira ödeme gerçekleştiriyor.

Annenin vefat etmesi, Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi olmaması gibi durumlarda ise ödemeler babanın hesabına yatırılıyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, 1 Eylül'de hayata geçirilen yönetmelik değişikliği kapsamında, doğum yardımı ödemeleri merkezden yapılmaya başlandı. Tüm il müdürlüklerinin her ay PTT'ye yaptıkları transfer işlemlerini kaldıran bakanlığın bu düzenlemesiyle hak sahiplerinin yardımları daha kısa sürede alması sağlandı.

Çocuk sayısı 2,5 milyonu geçti

Doğum Yardımı Programı kapsamında milyonlarca anneye bebekleri için ödeme yapıldı. 2015'te 669 bin 625 çocuk için 658 bin 663 aileye 241 milyon 638 bin 435 lira ödendi. Geçen yıl ise 1 milyon 197 bin 457 çocuk için, 1 milyon 175 bin 124 aileye 512 milyon 441 bin 184 lira ödeme yapıldı.

Bu yıl ocaktan temmuz sonuna kadar ise 681 bin 92 çocuk için, 663 bin 735 aileye 332 milyon 918 bin 967 lira ödendi.

Böylece, 15 Mayıs 2015'te başlatılan uygulamada bugüne kadar 2 milyon 548 bin 174 çocuk için 2 milyon 497 bin 522 aileye toplam 1 milyar 86 milyon lira destek verildi.

Öte yandan, bu yıl en fazla doğum yardımının yapıldığı temmuz ayında, 108 bin 317 çocuk için 105 bin 330 anneye 45 milyon 997 bin 330 lira ödeme yapıldı.

Temmuzda, 40 bin 539 ilk, 33 bin 731 ikinci ve 33 bin 926 üçüncü ve sonraki bebek için ödeme gerçekleştirildi.

 



Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu
CHP'nin İBB Başkan adayı, Ekrem İmamoğlu

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aday gösterdi
Devletten 2 5 milyon aileye doğum yardımı
Devletten 2,5 milyon aileye doğum yardımı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, 2015'te başlatılan doğum yardımı uygulaması kapsamında şimdiye kadar 2 milyon 497 bin 522 aileye 1 milyar lirayı aşan ödeme yapıldı.
Hakkari'de 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Resimleriyle İstanbul'dan Bosna'ya kardeşlik köprüsü kurdu
Resimleriyle İstanbul'dan Bosna'ya kardeşlik köprüsü kurdu

Ressam Kaplan, İstanbul ve Mostar Köprüsü arasında manevi bir bağ olduğu değerlendirmesini yaparak, "Üsküdar-Mostar ve Erdoğan-İzetbegoviç konulu bir tablo yaptığını anlattı." dedi.
Bursa da doğal gaz patlaması 3 yaralı
Bursa’da doğal gaz patlaması, 3 yaralı

Bursa’da doğal gaz sızıntısı nedeniyle patlama oldu! İlk bilgilere göre 3 kişi yaralandı.
TSK jetleri Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarını vurdu
TSK jetleri, Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarını vurdu

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekatında, terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen silah mevzisi, silah ve mühimmat depoları imha edildi
Marmara'ya tsunami erken uyarı sistemi
Marmara'ya tsunami erken uyarı sistemi

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Özener, "Marmara'da olası bir tsunami durumunda erken uyarı sistemi devreye girerek AFAD'a iletecek." dedi.
Diyarbakır'daki operasyonda yaralanan asker şehit oldu
Diyarbakır'daki operasyonda yaralanan asker şehit oldu

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi kırsalında PKK'ya yönelik operasyonda yaralanan askerlerden biri şehit oldu
Motorine 13 kuruşluk zam
Motorine 13 kuruşluk zam

Motorinin litre fiyatına, bu gece yarısından geçerli olmak üzere 13 kuruş zam yapıldı.
Siirt merkezli 12 ilde 'ByLock'operasyonu 27 gözaltı
Siirt merkezli 12 ilde 'ByLock'operasyonu: 27 gözaltı

Siirt merkezli 12 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda, 'ByLock' kullandıkları tespit edilen 27 şüpheli gözaltına alındı
Çavuşoğlu Barzani Kürtlerin geleceğini de riske attı
Çavuşoğlu: Barzani, Kürtlerin geleceğini de riske attı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IKBY'nin referandumuna ilişkin, "Kişisel hırsla ve koltuğu koruma sevdasıyla Barzani, Kürtlerin geleceğini de riske atmıştır" ifadesini kullandı
Eski 14 MİT personeline FETÖ soruşturmasında tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 15 eski MİT personelinden 14'ünün tutuklanmasına karar verildi
İstanbul'da saldırı hazırlığındaki 3 terörist yakalandı
İstanbul'da saldırı hazırlığındaki 3 terörist yakalandı

DEAŞ'a yönelik sürdürülen operasyon kapsamında saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen örgütün hücre üyesi 3 terörist yakalandı.
Metro ve Marmaray seferleri 01 00'e kadar uzatıldı
Metro ve Marmaray seferleri 01.00'e kadar uzatıldı

Bu akşam oynanacak Beşiktaş - Leipzig Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle tüm raylı sistem hatları ve Marmaray seferleri 01.00'e kadar uzatıldı.
Üniversite sınavında YGS ve LYS ayrımı kalkıyor
Üniversite sınavında YGS ve LYS ayrımı kalkıyor

Üniversite sınav sistemi değişiyor. Sınavda YGS ve LYS ayrımı kalkıyor. Yükseköğretim programlarına sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanları ile girilecek.
Yargıtay'dan emsal ByLock kararı
Yargıtay'dan emsal ByLock kararı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, FETÖ/PDY konusunda emsal olacak bir karara imza attı ve Bylock kullanımının örgüt üyeliğinden sayılmasına karar verdi.





Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 