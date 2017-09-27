11:32, 27 Eylül 2017 Çarşamba

Devletten 2,5 milyon aileye doğum yardımı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, 2015'te başlatılan doğum yardımı uygulaması kapsamında 2 milyon 497 bin 522 aileye 1 milyar lirayı aşan ödeme yapıldı.

Bakanlığın sosyal yardımları kapsamında, 15 Mayıs 2015'ten sonra yurt içi ve dışında dünyaya gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya mavi kart sahibi ailelere destek sağlanıyor.

Doğum yardımı için başvuran annelerin, canlı doğan birinci bebeği için 300, ikincisi için 400, üçüncü ve sonrakiler için de 600 lira ödeme gerçekleştiriyor.

Annenin vefat etmesi, Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi olmaması gibi durumlarda ise ödemeler babanın hesabına yatırılıyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, 1 Eylül'de hayata geçirilen yönetmelik değişikliği kapsamında, doğum yardımı ödemeleri merkezden yapılmaya başlandı. Tüm il müdürlüklerinin her ay PTT'ye yaptıkları transfer işlemlerini kaldıran bakanlığın bu düzenlemesiyle hak sahiplerinin yardımları daha kısa sürede alması sağlandı.

Çocuk sayısı 2,5 milyonu geçti

Doğum Yardımı Programı kapsamında milyonlarca anneye bebekleri için ödeme yapıldı. 2015'te 669 bin 625 çocuk için 658 bin 663 aileye 241 milyon 638 bin 435 lira ödendi. Geçen yıl ise 1 milyon 197 bin 457 çocuk için, 1 milyon 175 bin 124 aileye 512 milyon 441 bin 184 lira ödeme yapıldı.

Bu yıl ocaktan temmuz sonuna kadar ise 681 bin 92 çocuk için, 663 bin 735 aileye 332 milyon 918 bin 967 lira ödendi.

Böylece, 15 Mayıs 2015'te başlatılan uygulamada bugüne kadar 2 milyon 548 bin 174 çocuk için 2 milyon 497 bin 522 aileye toplam 1 milyar 86 milyon lira destek verildi.

Öte yandan, bu yıl en fazla doğum yardımının yapıldığı temmuz ayında, 108 bin 317 çocuk için 105 bin 330 anneye 45 milyon 997 bin 330 lira ödeme yapıldı.

Temmuzda, 40 bin 539 ilk, 33 bin 731 ikinci ve 33 bin 926 üçüncü ve sonraki bebek için ödeme gerçekleştirildi.