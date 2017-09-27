11:44, 27 Eylül 2017 Çarşamba

ABD'den Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD'nin 8 Kuzey Kore bankası ve çoğunlukla yurt dışında Pyongyang yönetimi adına finansal işlemler yapan 26 Kuzey Kore vatandaşının yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, 8 Kuzey Kore bankasının ve Rusya, Çin, Libya ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Kuzey Kore finansal sistemine katkı sağlayan işlemler yapan 26 Kuzey Kore vatandaşının yaptırım listesine alındığı belirtildi. Bakanlık, Amerikan vatandaşlarının ve kuruluşlarının bu kişi ve kuruluşlarla herhangi bir finansal işlem yapmasının yasaklandığını kaydetti.

Söz konusu bankaların, Kuzey Kore'nin nükleer silah programına katkı sağlamak üzere kullanıldığı öne sürülen açıklamada, Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in, “Biz Kuzey Kore bankalarını ve dünyada Kuzey Kore bankalarının temsilcileri gibi hareket eden finansal destekçilerini hedef alıyoruz. Bu yaptırımlar Kore yarımadasını barışçıl ve nükleerden arındırılmış bir yer haline getirmek olan geniş kapsamlı hedefimize ulaşmak için Kuzey Kore'yi tamamen izole etme stratejimizi daha da ileri götürecek." ifadelerine yer verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) de geçen hafta Pyongyang yönetimine bir dizi yaptırım uygulanmasını öngören karar tasarısını oy birliği ile kabul etmişti.