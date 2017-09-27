12:09, 27 Eylül 2017 Çarşamba

Golan’daki tatbikatta iki İsrail askeri öldü



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İşgal altındaki Golan Tepeleri’nde tatbikat yapan İsrail ordusunda meydana gelen "kazada" 2 İsrail askerinin öldüğü, 4’ünün yaralandığı açıklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İşgal altındaki Golan Tepeleri’nde tatbikat yapan İsrail ordusunda meydana gelen "kazada" 2 İsrail askerinin öldüğü, 4’ünün yaralandığı bildirildi. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Golan Tepeleri’ndeki askeri tatbikat sırasında bir askeri aracın devrilmesi sonucu biri subay 2 İsrail askerinin öldüğü, 4’ünün de yaralandığı kaydedildi. Açıklamada, yaralı askerlerin hava ve kara yoluyla bölgedeki hastanelere nakledildiği, Kara Kuvvetleri Komutanı Kobi Barak’ın olayla ilgili araştırma komisyonu kurulması emrini verdiği belirtildi. İsrail ordusu, 1967’de işgal ettiği Golan Tepeleri’nde geniş çaplı askeri tatbikat düzenliyor. İsrail ayrıca iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden, topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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