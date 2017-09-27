Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
12:27, 27 Eylül 2017 Çarşamba
Ortadoğu
12:16, 27 Eylül 2017 Çarşamba

  • Paylaş
Libya'da eski başbakan adayı, yeni hükümet için tarih verdi
Libya'da eski başbakan adayı, yeni hükümet için tarih verdi

Eski başbakan adaylarından iş adamı Iktit, ekim ayı bitmeden önce "tüm Libyalıların üzerinde ittifak edeceği" yeni bir hükümet kurma konusunda azimli olduğunu açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Libya'da eski başbakan adaylarından iş adamı Abdulbasit Iktit, ekim ayı bitmeden önce "tüm Libyalıların üzerinde ittifak edeceği" yeni bir hükümet kurma konusunda azimli olduğunu söyledi.

Iktit Libyalılara hitaben yaptığı yazılı açıklamada, "Kuracağımız hükümet, tüm Libyalıların üzerinde ittifak ettiği bir yapı olacaktır. Size söz verdiğim gibi aydınlık yakındır." ifadelerini kullandı.

Kendisinin ve destekçilerinin talepleri yerine getirilene kadar hareketinin ilerlemeye devam edeceğini belirten Iktit, söz konusu talepler hakkında bilgi vermedi.

İş adamı Iktit, hareketinin 17 Şubat Devriminin gidişatını düzeltmek amacıyla barışcıl bir hareket olduğunu, askeri bir yönü olmadığını aktardı.

Libya'daki geçiş sürecinde yönetime talip olduğunu açıklayan Libyalı iş adamı Abdulbasit Iktit, halktan 25 Eylül'de Trablus'taki Tahrir Meydanı'na çıkarak kendisine destek vermelerini istemişti.

Iktit yanlıları söz konusu tarihte Tahrir Meydanı'nda toplanırken bu sırada bir grup Libyalı da karşı gösteri düzenlemiş, kentte yoğun güvenlik önlemleri alınmıştı.

Gösteriler sonrası dün bir açıklama yapan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ise kimsenin ülkedeki siyasi süreci engellemesine izin vermeyeceklerini vurgulamıştı.

LİBYA'DAKİ SİYASİ İSTİKRARSIZLIK

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi (TM), diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere 2 meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi 2259 sayılı kararla Başkanlık Konseyi'ni Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki TM'de onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.

Libya Siyasi Anlaşması uyarınca kendini fesheden MGK'ya bağlı Halife el-Guveyl başbakanlığındaki Ulusal Kurtuluş Hükümeti de ülkedeki krizin çözülemediğini öne sürerek, Ekim 2016'da yeniden faaliyete başladığını duyurmuştu.

Son olarak UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac ile Hafter, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un girişimiyle Paris yakınlarında 25 Temmuz'da bir araya gelmişti. Macron, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Libyalı tarafların ateşkes sağlanması ve 2018'de seçimlerin yapılması konularında anlaştığını bildirmişti.



İlgili Konular Abdulbasit Iktit Libya
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
Libya'da eski başbakan adayı yeni hükümet için tarih verdi
Libya'da eski başbakan adayı, yeni hükümet için tarih verdi

Eski başbakan adaylarından iş adamı Iktit, ekim ayı bitmeden önce "tüm Libyalıların üzerinde ittifak edeceği" yeni bir hükümet kurma konusunda azimli olduğunu açıkladı
Danimarka'nın Uyum Bakanı'ndan İslam'a hakaret
Danimarka'nın Uyum Bakanı'ndan İslam'a hakaret

Danimarka Göç ve Uyum Bakanı Stöjberg, Hz. Muhammed’e (SAV) hakaret içeren karikatürü sosyal medya hesabından paylaştı
Golan daki tatbikatta iki İsrail askeri öldü
Golan’daki tatbikatta iki İsrail askeri öldü

İşgal altındaki Golan Tepeleri’nde tatbikat yapan İsrail ordusunda meydana gelen "kazada" 2 İsrail askerinin öldüğü, 4’ünün yaralandığı açıklandı
Filistin INTERPOL'e üye oldu
Filistin INTERPOL'e üye oldu

Filistin ve Solomon Adaları, Interpol'un yeni üyesi olarak kabul edildi.
Bağdat Kuzey Irak'a uçuşları askıya aldı
Bağdat, Kuzey Irak'a uçuşları askıya aldı

Kuzey Irak'a uçuş yapan yabancı havayollarının uçuşları askıya alındı
ABD'den Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar
ABD'den Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar

ABD Hazine Bakanlığı, 8 Kuzey Kore bankası ve çoğunlukla yurt dışında Pyongyang yönetimi adına finansal işlemler yapan 26 Kuzey Kore vatandaşını yaptırım listesine aldı
IKBY'den Bağdat'a ilk ret
IKBY'den Bağdat'a ilk ret

IKBY Ulaştırma Bakanı Bavemurad, Erbil ve Süleymaniye Uluslararası Havalimanları'nın merkezi hükümete teslim edilmesi talebini kabul etmediklerini söyledi
Rusya Irak'ın toprak bütünlüğünü destekliyor
Rusya, Irak'ın toprak bütünlüğünü destekliyor

Rusya, pazartesi günü IKBY'de yapılan referendum sonrası bölgede yaşanabilecek sorunlara dikkati çekerek, Irak’ın toprak bütünlüğünü tümüyle desteklediklerini açıkladı
Irkçı AfD Almanya'nın en büyük üçüncü partisi
Irkçı AfD, Almanya'nın en büyük üçüncü partisi

İslam karşıtı, aşırı sağcı AfD Partisi, 94 milletvekiliyle Almanya Federal Meclisi'nin en büyük gruplarından biri olacak. Bu durumun önümüzdeki zamanda Almanya'da daha büyük sorunların yaşanmasına da gebe.
Bağımsız Devletler Topluluğu Kasım'da Taşkent'te
Bağımsız Devletler Topluluğu Kasım'da Taşkent'te

BDT Hükümet Başkanları Konseyi Kasım ayında Taşkent'te toplanacak
İşgal güçleri 15 Filistinliyi gözaltına aldı
İşgal güçleri 15 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 15 Filistinliyi gözaltına aldı
İran'dan Telegram'a suç duyurusu
İran'dan Telegram'a suç duyurusu

Rus programcı Pavel Durova tarafından yazılmış anlık mesajlaşma programı Telegram'a İran'dan suç duyurusu yapıldı
Ukrayna'da cephanelikte patlama 30 bin kişi tahliye oldu
Ukrayna'da cephanelikte patlama, 30 bin kişi tahliye oldu

Vinnitsa bölgesindeki cephanelikte meydana gelen patlama sonucu bölgeden yaklaşık 30 bin kişi tahliye edildi
Enbar'a sızan DEAŞ'lılarla Irak güçleri arasında çatışma
Enbar'a sızan DEAŞ'lılarla Irak güçleri arasında çatışma

Irak'ta Enbar vilayetinin Ramadi ilçesinin üç bölgesine sızan DEAŞ mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtildi
Katar Abluka bizi daha güçlü bir hale getirdi
Katar: Abluka bizi daha güçlü bir hale getirdi

Katar Savunma Bakanı Atiyye, "Dört ülke tarafından uygulanan abluka bizi meydan okumalara karşı eskisinden çok daha güçlü bir hale getirdi." dedi.
Mattis ve Stoltenberg Afganistan'da
Mattis ve Stoltenberg, Afganistan'da

ABD Savunma Bakanı James Mattis ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Kabil'deki NATO kampını ziyaret etti.

Haberler

DSÖ'den Libya'ya acil tıbbi yardım
DSÖ'den Libya'ya acil tıbbi yardım

Ömer Muhtar'ın idam edilişinin 86. yılı
Ömer Muhtar'ın idam edilişinin 86 yılı

Libya'dan 168 Sudanlı için sınır dışı kararı
Libya'dan 168 Sudanlı için sınır dışı kararı

Libya'da bomba yüklü araçla intihar saldırısı
Libya'da bomba yüklü araçla intihar saldırısı

Libya Temsilciler Meclisi'nde istifa
Libya Temsilciler Meclisi'nde istifa

"Libya'ya dış müdahaleleri kabul etmiyoruz"
quot Libya'ya dış müdahaleleri kabul etmiyoruz quot

Libya'da Hafter'in birliklerine saldırı, 14 ölü
Libya'da Hafter'in birliklerine saldırı 14 ölü






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 