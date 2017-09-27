Libya'da eski başbakan adayı, yeni hükümet için tarih verdi

Libya'da eski başbakan adaylarından iş adamı Abdulbasit Iktit, ekim ayı bitmeden önce "tüm Libyalıların üzerinde ittifak edeceği" yeni bir hükümet kurma konusunda azimli olduğunu söyledi.
Iktit Libyalılara hitaben yaptığı yazılı açıklamada, "Kuracağımız hükümet, tüm Libyalıların üzerinde ittifak ettiği bir yapı olacaktır. Size söz verdiğim gibi aydınlık yakındır." ifadelerini kullandı.
Kendisinin ve destekçilerinin talepleri yerine getirilene kadar hareketinin ilerlemeye devam edeceğini belirten Iktit, söz konusu talepler hakkında bilgi vermedi.
İş adamı Iktit, hareketinin 17 Şubat Devriminin gidişatını düzeltmek amacıyla barışcıl bir hareket olduğunu, askeri bir yönü olmadığını aktardı.
Libya'daki geçiş sürecinde yönetime talip olduğunu açıklayan Libyalı iş adamı Abdulbasit Iktit, halktan 25 Eylül'de Trablus'taki Tahrir Meydanı'na çıkarak kendisine destek vermelerini istemişti.
Iktit yanlıları söz konusu tarihte Tahrir Meydanı'nda toplanırken bu sırada bir grup Libyalı da karşı gösteri düzenlemiş, kentte yoğun güvenlik önlemleri alınmıştı.
Gösteriler sonrası dün bir açıklama yapan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ise kimsenin ülkedeki siyasi süreci engellemesine izin vermeyeceklerini vurgulamıştı.
Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi (TM), diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere 2 meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.
Birleşmiş Milletler'in (BM) girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi 2259 sayılı kararla Başkanlık Konseyi'ni Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki TM'de onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.
Libya Siyasi Anlaşması uyarınca kendini fesheden MGK'ya bağlı Halife el-Guveyl başbakanlığındaki Ulusal Kurtuluş Hükümeti de ülkedeki krizin çözülemediğini öne sürerek, Ekim 2016'da yeniden faaliyete başladığını duyurmuştu.
Son olarak UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac ile Hafter, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un girişimiyle Paris yakınlarında 25 Temmuz'da bir araya gelmişti. Macron, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Libyalı tarafların ateşkes sağlanması ve 2018'de seçimlerin yapılması konularında anlaştığını bildirmişti.
Eski başbakan adaylarından iş adamı Iktit, ekim ayı bitmeden önce "tüm Libyalıların üzerinde ittifak edeceği" yeni bir hükümet kurma konusunda azimli olduğunu açıkladı
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