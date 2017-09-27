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12:34, 27 Eylül 2017 Çarşamba

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Fransa'dan Barzani'ye referandum uyarısı
Fransa'dan Barzani'ye referandum uyarısı

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, IKBY'nin düzenlediği referandumla ilgili "Bağımsızlık ilanı olursa Ortadoğu'da yeni krizlere neden olur" uyarısında bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) pazartesi günü düzenlediği referandumla ilgili "Bağımsızlık ilanı olursa Ortadoğu'da yeni krizlere neden olur." dedi.

Le Drian, BFM televizyon kanalına yaptığı açıklamada, IKBY'nin Irak'ın yeniden inşasına entegre olmasının arzu edildiğini söyledi.

IKBY ile Irak'ın uzlaşması gerektiğini kaydeden Le Drian, bağımsızlık ilanı için uygun bir zaman olmadığını vurguladı.

Le Drian, "Bağımsızlık ilanı olursa DEAŞ'ın Irak'ta yenilgiye uğratıldığı bu dönemde Ortadoğu'da yeni krizlere neden olur." ifadelerini kullandı.

Irak hükümeti, 2005 anayasasına aykırı olduğu için dün IKBY tarafından yapılan referandumu ve sonuçlarını tanımadığını açıklamıştı.



İlgili Konular Jean-Yves Le Drian barzani fransa IKBY referandumu
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