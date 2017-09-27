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AlphaGo Yapay Zeka’nın Umudu mu?
AlphaGo Yapay Zeka’nın Umudu mu?

Çok boyutlu bir matriksin oluşumu farklı amaçlar için tek bir veri bankasının işlenmesi/işletilmesi elektrik akımın önceden kurgulanmış sayısız kavşaklarından sayısı belli sapaklara yönlendirişten çok daha kolay olacaktır.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Son günlerde Google’ın DeepMine şirketi tarafından geliştirilen AlphaGo oyunu üzerinden yapay zekanın gelişiminden bahsediliyor.

Google’a ait yapay zeka şirketi DeepMind’ın AlphaGo yazılımı IBM'in dünyanın en genç satranç şampiyonu Garry Kasparov'un karşısına çıkarttığı Deep Blue satranç yazılımına benziyor. Yapay zeka araştırmacılarının Go oyunuyla ilgilenmesinin sebebi satranç oyunundaki gibi sonsuz hamle olasılıklarının olmasıdır. AlphaGo yazılımın başarısı sonsuz hamle olasılıklarını azaltarak her hamlenin sonuçlarını tahmin edebilmesinde saklı.

AlphaGo’nun ilk resmi maçı, 5-0’lık galibiyeti ile sonuçlanan Ekim 2015’te 3 kez Avrupa Şampiyonu olan Bay Fan Hui’ye karşıydı. Mart 2016’da Lee Sedol ile Güney Kore Seul’de yaptığı karşılaşmayı da 4-1’lik skorla kazandı. Oyun sırasında AlphaGo çok sayıda yaratıcı hamle yaptı. Bu zafer ile birlikte ilk kez bir bilgisayar Go oyuncusu ödülü aldı.

Dünya Açık Go Turnuvası’nın birincisi Çinli profesyonel Go oyuncusu Kı Cie ile AlphaGo Mayıs 2017’de karşılaşarak tekrar zafer elde etmeyi başardı.

Yapay Zeka’nın gelişmesinde yığınların (big data/büyük veri) ve işlem hızının önemi yok. 1997 yılındaki IBM’in başarısı sorunun hız ya da büyük veri ile ilgili olmadığını tespit etmiştir. Aynı şekilde Google’ın AlphaGo’su da hafızada sakladığı veriden ziyade bu veriler ile türetilecek olan yeni bir veri akışının ortaya çıkmasında yapay zeka alanında önemli bir başarı sayılabilir. Yeni veri akışının çıkışı yine eldeki verilerin farklı şekilde eklenmesiyle mümkün olabilmekte. Bu tam bir başarı olmamakla birlikte gelişim için büyük bir adımdı. IBM’in başarısı ya da Google’ın kesintisiz başarısı bu olsa gerek.

GO OYUNU

3.000 yıl önce Çin'den geldi. Oyunun kuralları basittir: oyuncular, rakibin taşlarını yakalamaya ya da boşlukları kuşatmaya çalışarak toprağın noktalarını oluşturmaya çalışarak sırayla siyah veya beyaz taşlar yerleştirmeye çalışıyorlar. Kurallar kadar basit olan Go, çok karmaşık bir oyundur.



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AlphaGo Yapay Zeka’nın Umudu mu?

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